الجيزة تعلن الاستبيان عن حالة النظافة بالعمرانية

دعت محافظة الجيزة مواطني حي العمرانية للمشاركة بآرائهم في استبيان حول أداء شركات النظافة والجمع السكني وحالة النظافة بالحي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر فيسبوك رابط الاستبيان لأهالي حي العمرانية هنا.



تنفيذ إنشاء مواقف السرفيس بين شارعي الهرم



وعلي جانب آخر تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ إنشاء مواقف السرفيس الجديدة بالقطاع المغطى من الترعة بين شارعي الهرم وفيصل والتي تستوعب لحوالي ١٥٠ سيارة سرفيس وتضم بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار مؤكدًا على ضرورة أن يتم مراعاة إدخال مواقف السرفيس العشوائية داخل الموقف الحضاري الجديد لتسهيل الحركة المرورية.



ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بمراعاة تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعي وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين وعدم السماح بتواجد المواقف العشوائية بنهر الطريق عقب الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء للمواقف الجديدة.

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إنشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب ٨٥ سيارة







وتابع المحافظ أعمال تغطية وتأهيل مسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل حيث يجري انشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب ٨٥ سيارة وموقف لسيارات السرفيس لاستيعاب ١١٠ سيارة ميكروباص سرفيس لخدمة حركة تنقل المواطنين بالمنطقة.



تنفيذ أعمال التغطية بالقطاع من منطقه الشيشيني



شهدت جوله محافظ الجيزة متابعه نسب تنفيذ أعمال التغطية بالقطاع من منطقة الشيشيني وحتى المنشية والتي سوف تشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب ١٥٥ سيارة إلى جانب محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية وذلك بالمنطقة الواقعة أمام شارع الشيشيني.



ووجه اللواء أحمد راشد الشركة المنفذة بمراعاة رفع المخلفات أولا بأول قبل تنفيذ أي أعمال وسرعه إنجاز الأعمال المتبقية بمراحل المشروع لتحقيق الشكل الحضاري لمسار الترعة بالكامل.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.



انتظام عمل 20 لجنة مشكلة





وأشار اللواء أحمد راشد علي انتظام عمل 20 لجنة مشكلة تغطي قطاعات المحافظة بمديرية التموين للمرور علي المخابز البلدية والسياحية والبدالين التموينيين ومنافذ بيع السلع للتأكد من أوزان ومواصفات الخبز المنصرف للمواطنين وضبط أي مخالفات.