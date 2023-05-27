محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء ساحات الانتظار ومواقف السرفيس الجديدة بترعة المريوطية (صور)

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعه المريوطية والطريق الموازي لها بين شارعي الهرم والملك فيصل وبمناطق الشيشيني وكوبري الصحابة والمنشية والدائري.



جولة تفقدية

حيث تفقد المحافظ مراحل العمل بمسار الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل والتي تم تغطيتها والانتهاء من إنشاء ساحات انتظار للمركبات بها ومواقف السرفيس الحضارية ونقاط ترفيهيه ومحال ومنشآت تجارية.

اطلع المحافظ علي نسب التنفيذ بساحات الانتظار والتي تستوعب اكثر من ٨٠ سيارة ومجهزة ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية وذلك لخدمة المواطنين بالمنطقة وعدم إعاقة الحركة المرورية بالانتظار الخاطئ للسيارات.



تنفيذ انشاء مواقف السرفيس بين شارعي الهرم



كما تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ انشاء مواقف السرفيس الجديدة بالقطاع المغطي من الترعة بين شارعي الهرم وفيصل والتي تستوعب لحوالي ١٥٠ سيارة سرفيس وتضم بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار مؤكدًا علي ضرورة أن يتم مراعاة ادخال مواقف السرفيس العشوائية داخل الموقف الحضاري الجديد لتسهيل الحركة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بمراعاة تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعي وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين وعدم السماح بتواجد المواقف العشوائية بنهر الطريق عقب الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء للمواقف الجديدة.

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انشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب ٨٥ سيارة



وتابع المحافظ أعمال تغطية وتأهيل مسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل حيث يجري انشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب ٨٥ سيارة وموقف لسيارات السرفيس لاستيعاب ١١٠ سيارة ميكروباص سرفيس لخدمة حركة تنقل المواطنين بالمنطقة.

تنفيذ اعمال التغطية بالقطاع من منطقه الشيشيني

شهدت جوله محافظ الجيزة متابعه نسب تنفيذ اعمال التغطية بالقطاع من منطقه الشيشيني وحتي المنشية والتي سوف تشهد انشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب ١٥٥ سيارة الي جانب محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية وذلك بالمنطقة الواقعة امام شارع الشيشيني.

ووجه اللواء أحمد راشد الشركة المنفذة بمراعاة رفع المخلفات أولا بأول قبل تنفيذ اي أعمال وسرعه انجاز الاعمال المتبقية بمراحل المشروع لتحقيق الشكل الحضاري لمسار الترعة بالكامل.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.



انتظام عمل ٢٠ لجنة مشكلة







وأشار اللواء أحمد راشد علي انتظام عمل ٢٠ لجنة مشكلة تغطى قطاعات المحافظة بمديرية التموين للمرور علي المخابز البلدية والسياحية والبدالين التموينيين ومنافذ بيع السلع للتأكد من أوزان ومواصفات الخبز المنصرف للمواطنين وضبط أي مخالفات.