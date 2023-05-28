الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

حجز قضية المتهم بحيازة حشيش في الشرقية للحكم غدا بعد معاينة مسكنه (صور)

جنايات الزقازيق،
جنايات الزقازيق، فيتو

قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة بحجز قضية المتهم بحيازة لفافات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وسلاح ناري للحكم غدا الاثنين.

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رئيس المحكمة ينتقل لمعاينة مسكن المتهم

يذكر أن المحكمة بكامل هيئتها برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رئيس المحكمة قد اصطحبت المتهم قبل حجز القضية لاحقا لمنزله بقرية كفور نجم بمركز الابراهيمية لإجراء المعاينة التصويرية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث جرت المعاينة بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهم إلى المحكمة أثناء نظرجلسات محاكمته.

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رئيس المحكمة ينتقل لمعاينة مسكن المتهم، فيتو

هذا وناقشت المحكمة شاهدي الإثبات عن مكان وكيفية ارتكاب الواقعة والدراجة البخارية المستخدمة وكذلك الاستمتاع لطلبات دفاع المتهم وشهود العيان.

تفاصيل القضية

 

ترجع تفاصيل القضية للعام المنقضي 2022 عندما تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارا بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالشرقية بقيام شخص يدعى “ممدوح.م.ا” 39 عاما (عاطل) بحيازة لفافات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وسلاح ناري.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات وجري التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة احالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

رئيس المحكمة ينتقل لمعاينة مسكن المتهم، فيتو

عقوبة حيازة المخدرات
 

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

رئيس المحكمة ينتقل لمعاينة مسكن المتهم،فيتو

تخفيف عقوبة الإتجار بالمخدرات
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

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