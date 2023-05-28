خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي بمدارس الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي وذلك عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم ، مشيرة إلى ضرورة إنشاء حساب لولي الأمر واستكمال البيانات المطلوبة، ولافتة إلى أن التقديم إلكترونيا خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو 2023 وفقا للمربع السكني.



خطوات التقديم للصف الاول الابتدائي بالجيزة



وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت خطوات التقديم، حيث يقوم أولياء الأمور الراغبون في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس، بالتسجيل الإلكتروني بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.

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شروط قبول طلاب الصف الاول الابتدائي بمدارس الجيزة



سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد على (تسع سنوات).

يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني

عقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول

متابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأوضحت أنه يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه خلال فترة التقدم الإلكتروني، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطلاب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

وبالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا على قاعدة البيانات المركزية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: أن محافظ الجيزة سيقوم باعتماد نتيجة الإعدادية الأسبوع الحالي.





حقيقة تغيير جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب التوقيت الصيفي





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المواعيد المقرر.

