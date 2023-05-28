نتيجة طلاب الصفين الثاني الإعدادي والخامس الابتدائي بمدارس الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه اليوم الأحد 28-5-2023 ستظهر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي في كافة مدارس المحافظة، مؤكدة أنه سيتم الحصول على النتائج بشكل مباشر دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.



نتيجة الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالجيزة برقم الجلوس

ونعرض لقراء “فيتو” من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الإعدادي، لينك الحصول على النتيجة برقم الجلوس من هنا

بينما نقدم لأولياء أمور طلاب الفصل الخامس الابتدائي الحصول علي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس من هنا

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وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول إعلان نتائج النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصًا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم.



خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023

وسوف نعرض في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الصف الثانى الإعدادي 2023 بالرقم القومي بمحافظة الجيزة، من خلال الموقع الإلكتروني، والذي يستلزم أن يكون هناك الرقم القومي فقط، على عكس الشهادات التعليمية مثل "الصف الثالث الإعدادي"، وأيضا "الثانوية العامة".

الدخول على موقع محافظة الجيزة (هنا).



يقوم الطالب بتحديد السنة الدراسية "الصف الثاني الإعدادي".



وبعد ذلك يحدد الطالب العام الدراسي (2022-2023).



يقوم الطالب بعد ذلك بتحديد الفصل الدراسي "الفصل الدراسي الثاني".



بعد ذلك يقوم بوضع الرقم القومي، علما بأن الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي لا يكون من خلال الاسم أو رقم الجلوس.



بعد ذلك يضغط على إظهار النتيجة وخلال ثوان سوف تظهر في الحال.



نتيجة الصف الثانى الإعدادي 2023 بالرقم القومي بمحافظة الجيزة

وعند الاطلاع على نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2023 بالرقم القومي، فهناك العديد من الملاحظات التي يجب على الطلاب الانتباه لها، أثناء الاطلاع على النتيجة والتي تكون منها كالآتي:

يجب العلم أن مجموع النهائي للطالب إذا كان أقل من 50%.. سوف يكون معرض لدخول امتحانات دور ثاني.



وأيضا في حالة كان مجموع الطالب أقل من 25% في أحد المواد، فإنه يكون معرضا لدخول دور ثانٍ.



تحدد مديرية التربية والتعليم في كل محافظة موعد امتحانات الدور الثاني، ويحصل فيها الطالب على 50% فقط من درجة الامتحان، أو الدرجات المتبقية للطالب.



يجب العلم أن النتيجة التي تظهر على الموقع الإلكتروني لا يكون مضاف إليها أعمال السنة.. لذا لا يجب القلق، فعندما تذهب إلى المدرسة سوف تجد الدرجات النهائية.

وفيما يخص رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023، فلا يتوافر رابط من أجل الحصول على نتيجة الصف الثانى الاعدادى من خلال رقم الجلوس، يتطلب من المستخدم أن يكون لديه الرقم القومي الخاص بالطلب، وذلك حتى يتمكن من الاطلاع على النتيجة والتي تتضمن ما يلي:

اسم الطالب الثلاثي.

وأيضا نسبة نجاح الطالب

وللتأكيد يوضع رقم جلوس الطالب.

وأيضا المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها.

كما يكون هناك مجموع الطالب بالدرجات والنسبة المئوية في كل مادة.

أحيانا يوضع درجات الطالب في المواد التي لا تضاف للمجموع.

يجب العلم أنه يجب على الطالب أن يكون حاصل على درجة نجاح الصغرى، والتي عادة ما تكون من 50%.

المجموع النهائي للطالب في الصف الثاني الإعدادي يكون من 280 درجة، شامل على 5 مواد وهم (العربي- الإنجليزي- العلوم- الدراسات- الرياضيات).

نتيجة الصف الثانى الاعدادى بالاسم

يحصل الطالب على نتيجة الصف الثانى الاعدادى بالاسم، من خلال المدرسة التابع لها، أما عن طريق الموقع الإلكتروني سوف يكون من الصعب على الطالب الحصول على النتيجة، وإليكم توزيع درجات المواد للصف الثاني الإعدادي.

المواد التي تضاف للمجموع

العربي: 80 درجة



الإنجليزي: 60 درجة



الرياضيات: 60 درجة



العلوم: 40 درجة



الدراسات: 40 درجة



المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الفنية: 20 درجة

التربية الدينية: 20 درجة.