بوتين لـ أردوغان بعد فوزه برئاسة تركيا: صديقي العزيز تقبل تهنئتي الصادقة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات التركية، وفق بيان صادر عن الرئاسة الروسية “الكرملين".

وجاء في تهنئة بوتين: "عزيزي السيد أردوغان، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة بإعادة انتخابكم لرئاسة الجمهورية".

وأشار فلاديمير بوتين أيضا إلى المساهمة الشخصية لنظيره التركي في تعزيز العلاقات الروسية التركية، وأعرب أيضا عن استعداده لمواصلة الحوار البناء بين الطرفين.

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وأضافت الرسالة: "نحن نقدر عاليا مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية التركية، والتعاون المتبادل في مختلف المجالات. وأود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة حوارنا البناء حول قضايا الساعة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية".

أردوغان رئيسا لتركيا

وحصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية. فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.



وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد خطابا لمناصريه، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.

وقال أردوغان: "نحن عشاق اسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".

وأكمل أردوغان: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا، قائلا: الشعب منحني مسئولية الحكم لمدة 5 سنوات مقبلة.



أردوغان يقدم الشكر للشعب التركي عقب الفوز بالإنتخابات

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين..أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسئولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".



وأكمل أردوغان: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".



واستطرد الرئيس التركي: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسئولية الأداء السيء في الانتخابات".

تركيا ترفض دعم المثلية بعد فوز أردوغان



وتابع أردوغان: "هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده.. لا أحد بمقدوره أن يسيء للحريات في بلدنا أو التحقير من شأن شعبنا أو أن يمنعه من التوحد..سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها".

وقال الرئيس التركي: "لا ندعم المثلية، وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا"، مشيرا إلى أن "العائلة بالنسبة لنا مقدسة وسنكسر يد كل من يحاول التعرض لها".

وتابع أردوغان: "كلمتنا القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسنوجهها للعالم بأسره"، مضيفا: "هذه النتيجة تثبت أن لا أحد بإمكانه أن يجعلنا نخسر مكتسبات تركيا".

وأكد أردوغان أنه "يجب علينا الاستمرار في العمل من أجل ضمان الفوز بالانتخابات المحلية القادمة".

وأردف: "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسئولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

