الأحد 28 مايو 2023
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منوعات

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر.. ما القصة ؟

مياه قناة في فينيسيا
مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر، فيتو

 

تحقق شرطة مدينة فينيسيا أو البندقية في مصدر بقعة سائلة خضراء فسفورية ظهرت، اليوم، في القناة الكبرى الشهيرة بالمدينة.

 

بقعة سائلة خضراء فسفورية ظهرت في قناة بمدينة فينيسيا 

 

ونشر حاكم منطقة فينيتو، لوكا زايا، صورة للسائل الأخضر الذي انتشر عبر المياه بالقرب من جسر ريالتو المقوس، وأبلغ سكان عن الأمر.

وتُظهر صور على وسائل التواصل الاجتماعي رقعة خضراء زاهية في القناة على طول جسر تصطف على جانبيه المطاعم.

وقال زايا إن المسؤولين طلبوا من الشرطة التحقيق لتحديد المسؤول. وكانت السلطات البيئية تختبر المياه أيضًا.
 

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فينيسيا شرطة مدينة فينيسيا منطقة فينيتو جسر ريالتو المقوس لوكا زايا

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