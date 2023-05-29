التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف قيادية بقسم المستشفيات في جامعة القاهرة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف قيادية وإشرافية بقسم المستشفيات بجامعة القاهرة.

الوظائف المطلوبة

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة طبيب مقيم عن طريق الإعارة.. 238 طبيبا مقيم للعمل بمستشفيات جامعة القاهرة.

المستندات والأوراق المطلوبة

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن الاوراق المطلوبة وتشمل شهادة التخرج ( اصل ) وشهادة الإمتياز ( اصل ) وشهادة الميلاد بالحاسب الآلي ( أصل ) وتصريح مزاولة المهنة والموقف من التجنيد وموافقة جهة العمل وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

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شروط التقديم للوظائف المطلوبة

يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف ما يلي: أن يكون من خريجي كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير عام جيد على الأقل في البكالوريوس وجيد جدا فى مادة التخصص وألا يكون قد مضى على إنهائه تدريب سنة الامتياز أكثر من عامين

أن يكون قد أمضى عشرة أشهر على الأقل من عام تدريب الامتياز بمستشفيات جامعة القاهرة وذلك بناء على قرار مجلس إدارة المستشفيات الجلسة رقم 168 بتاريخ 2/7/2013المعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بتاريخ 21/7/2013.

الأطباء الذين سوف يتم ترشيحهم في وظيفة طبيب مقيم بمختلف التخصصات الإكلينيكية يوجد لهم دورة تدريبية بالمستشفيات في الأورينتيشن.

وتقدم الطلبات باليد بإسم أ.د. المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة إلى قسم شئون الأطباء بإدارة الموارد البشرية بمستشفيات جامعة القاهرة الدور الخامس بالمركز القومي للسمـوم ( القصر العيني ) شارع السرايا نهاية كوبري الجامعة في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر.