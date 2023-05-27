التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف قيادية بجامعة عين شمس

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف قيادية وإشرافية بجامعة عين شمس.

الوظائف المطلوبة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن الوظائف المطلوبة تشمل رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وتعمل هذه الوظيفة علي توفير الدعم الفني لرئيس الجامعة والتواصل الفعال بينه وبين الإدارات والجهات المختلفة داخل وخاج الجامعة وتحسين الصورة الذهنية للجامعة وذلك طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة.

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ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة وتعمل هذة الوظيفة علي توفير الانظمه الرقابية والمالية التي تكفل تحصيل موارد الوحدات والصناديق الخاصة والتحقق من سلامة تحصيل الموارد ولإيداعها بحساب البنك وذلك طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة.

المهارات المطلوبة

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن المهارات المطلوبة وتشمل القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعه وحل المشكلات واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار وكذلك القدرة علي الاتصال والعرض والتحليل – الالمام بإحدي اللغات الاجنبية الخبرة في مجال تخصصه - اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا" لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون - شهادة إجادة استخدام الحاسب الالى - المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والاجراءات التي تحكم نظام العمل

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى ( الاول أ ) من داخل الجهاز الادارى او قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما" على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

الاوراق المطلوبة

وعن الاوراق المطلوبة تضمنت بيان حالة وظيفية معتمد موضحا" به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه



وعلى من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا" لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية – القاهرة واخر موعد للتقديم 21/6/2023 وذلك خلال ساعات العمل الرسمية وعلي من يريد الاطلاع علي بطاقة الوصف الوظيفي التوجة الي الامانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية الكائن محلها بقصر الزعفران