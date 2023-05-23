الثلاثاء 23 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف قيادية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف قيادية واشرافية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

الوظائف المطلوبة 

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة للتقديم شملت رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك
رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والتراخيص ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.

-إعلانات-

الأوراق المطلوبة 

ويُرفق مع الطلب أصل + (6) نسخ من المستندات الآتية: بيان الحالة الوظيفية معتمدًا من جهة العمل. (خاص بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة)- المؤهل الدراسي- شهادات الخبرة- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم- الدورات التدريبية- تقرير تطوير أداء الوظيفة.
على أن يُقدم مع الطلب:- صورة من شهادة ميلاد إليكترونية حديثة- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية- عدد (2) صورة شخصية حديثة- نموذج الطلب.


خطوات التقديم 

يُقدم الطلب على النموذج المُعد لذلك والمتواجد على الموقع الإليكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك www.egyptera.org باسم الدكتور مهندس/ الرئيس التنفيذي للجهاز- عن طريق التسليم باليد بمقر الجهاز الكائن في: 1 شارع المهندس ماهر أباظة –خلف نادي السكة الحديد- مدينة نصر. خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا حتى الموافق6 / 6 /2023 ولن يُلتفت للطلبات الواردة بعد هذا الميعاد.

استقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، وفدًا من وزارة العمل بسلطنة عُمان وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في تقييم القدرات والموارد البشرية والتطوير المؤسسي والإصلاح الإداري.


ورحب مسئولو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالشيخ سعود بن حمد آل حمودة، مدير عام المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة بسلطنة عُمان والوفد المرافق له، متمنين لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر.

وتناول الجانبان ضوابط عمل الأنظمة الإليكترونية للمسابقات في الجهاز الإداري للدولة، وأطر الجدارات الوظيفية ومنهجيات التقييم، التي تكفل حق المواطنين في التنافس للحصول على الوظائف العامة على أساس المساواة والكفاءة ودون محاباة أو وساطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الإدارى للدولة الدكتور صالح الشيخ المركزي للتنظيم والادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وظائف قيادية

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يستقبل وفدًا عُمانيًا لتبادل الخبرات في تقييم الموارد البشرية

رئيس التنظيم والإدارة يشارك في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس

التنظيم والإدارة يعلن وظائف قيادية بالهيئة القومية للأنفاق

التنظيم والإدارة: نقل موظفين بالحكومة في 49 وحدة إدارية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

تصرف مثير، أردوغان يرفض كوب ماء من حارسه الشخصي ويأخذه من ابنه (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023

تحديث لحظي لسعر الذهب، ضربة قاسمة للذهب بسبب ارتفاع الدولار وأزمة سقف الدين

بعد تجميده، كولر يحسم أخيرا موقفه من أيمن أشرف

أخبار مصر: الزمالك يبحث مصير أوسوريو، أسعار الذهب والدولار، سر التحذير من وباء جديد يهدد العالم، قصة انفجار البنتاجون

علاء عبد العال يفجر مفاجأة عن إجمالي عقود لاعبي الداخلية

زينب صدقي، قمر الزمالك التى قدمت دور الارستقراطية، ومقال مصطفى أمين أنقذها من الموت جوعا

Advertisements

منوعات

المزيد

انفجار البنتاجون.. قصة صورة هزت بورصة أمريكا ودفعت وزارة الدفاع للرد

دراسة تحذر: الحرارة تهدد حياة ملياري شخص وسيناريو قاتل في دولتين أفريقيتين

فقدته بالمرحاض قبل 13 عاما، أمريكية تستعيد خاتمها الذهبي المرصع بالألماس بطريقة لا تصدق

تغير المناخ يهدد أهم مصادر المياه العذبة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-5-2023

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على خطوات تسلم شقتك

المزيد

انفوجراف

تعتبره روسيا سلاحها الخارق ضد أوكرانيا.. 10 معلومات عن الخنجر القناص كينجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية