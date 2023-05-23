التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف قيادية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف قيادية واشرافية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

الوظائف المطلوبة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة للتقديم شملت رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك

رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والتراخيص ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.

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الأوراق المطلوبة

ويُرفق مع الطلب أصل + (6) نسخ من المستندات الآتية: بيان الحالة الوظيفية معتمدًا من جهة العمل. (خاص بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة)- المؤهل الدراسي- شهادات الخبرة- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم- الدورات التدريبية- تقرير تطوير أداء الوظيفة.

على أن يُقدم مع الطلب:- صورة من شهادة ميلاد إليكترونية حديثة- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية- عدد (2) صورة شخصية حديثة- نموذج الطلب.



خطوات التقديم

يُقدم الطلب على النموذج المُعد لذلك والمتواجد على الموقع الإليكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك www.egyptera.org باسم الدكتور مهندس/ الرئيس التنفيذي للجهاز- عن طريق التسليم باليد بمقر الجهاز الكائن في: 1 شارع المهندس ماهر أباظة –خلف نادي السكة الحديد- مدينة نصر. خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا حتى الموافق6 / 6 /2023 ولن يُلتفت للطلبات الواردة بعد هذا الميعاد.

استقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، وفدًا من وزارة العمل بسلطنة عُمان وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في تقييم القدرات والموارد البشرية والتطوير المؤسسي والإصلاح الإداري.



ورحب مسئولو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالشيخ سعود بن حمد آل حمودة، مدير عام المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة بسلطنة عُمان والوفد المرافق له، متمنين لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر.

وتناول الجانبان ضوابط عمل الأنظمة الإليكترونية للمسابقات في الجهاز الإداري للدولة، وأطر الجدارات الوظيفية ومنهجيات التقييم، التي تكفل حق المواطنين في التنافس للحصول على الوظائف العامة على أساس المساواة والكفاءة ودون محاباة أو وساطة.