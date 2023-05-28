اخبار الاقتصاد اليوم، استقرار سعر الذهب، ووزارة المالية تنفي فرض ضرائب علي الافلام السينمائية حاليا

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

42 ألف جنيه زيادة في سعر طن السمسم

ارتفعت أسعار السمسم في الأسواق، مما أدي إلى ارتفاع أسعار بعض الصناعات الغذائية والطبية والعطرية، الذي يدخل السمسم ضمن مكوناتهم الرئيسية، ومنها الطحينة والحلاوة الطحينية فضلًا عن زيت السمسم، وبعض المخبوزات والحلوى.

«فيتو» تنشر في السطور التالية التحركات السعرية لأسعار السمسم خلال عام:

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ارتفاعات كبيرة في أسعار السمسم مقارنة بالعام الماضي

وارتفعت أسعار السمسم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بارتفاع قدره 42 ألف جنيه للسمسم المحلي، وبزيادة 38 ألف جنيه للسمسم الأبيض المستورد، و28 ألف للسمسم الأحمر المحلي، وبارتفاع بلغ نحو 41 ألف جنيه للسمسم الأحمر المستورد.

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أسعار السمسم في مايو 2023

سجلت أسعار السمسم في أول مايو 2023، سعر طن السمسم المحلي معبأ تسليم الحقول بـ 62 ألف جنيه، سعر طن السمسم المستورد أبيض 63 ألف جنيه، سعر طن السمسم الأحمر المصرى تسليم حقول بنحو 58 ألف جنيه، سعر طن السمسم الأحمر السودانى تسليم حقول بنحو 62 ألف جنيه، طن السمسم ديل الجمل من 62 إلى 65 ألف جنيه حسب الجودة، فيما تراوح سعر كيلو السمسم ما بين 140 إلى 145 جنيهًا.

اسعار التكييفات فى مصر 2023 داخل الأسواق

اسعار التكييفات فى مصر..ارتفعت اسعار التكييفات فى مصر فى الشهر الجارى بنسبة تصل الى 15% تقريبا فى الاسواق المحلية وذلك مع ارتفاع تكاليف الانتاج.

واعلنت شعبة الاجهزة الكهربائية والالكترونية بغرفة الجيزة التجارية ان الزيادة فى اسعار التكييفات فى مصر يصل الى 15% فى الاسواق ومن المتوقع ان تشهد التكييفات اقبال اكبر وزيادة فى الطلب عليها خلال الفترة المقبلة داخل الاسواق المحلية.

اسعار التكييفات فى مصر

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تكييف شارب 3 حصان يسحب الهواء بارد/ ساخن، وسعره 27380 جنيه مصري.

تكييف تورنيدو بقوة 3 حصان بارد انفرتر وبسعر 30700جنيها مصريا.

تكييف شارب 1.5 حصان بارد بسعر 15275جنيه مصرى.

طالبت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، المستهلكين بضرورة التروي وعدم الإقبال على شراء الأجهزة خلال الفترة الحالية، وعدم الشراء إلا للضرورة فقط.

وقال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية بالجيزة: يجب على المواطنين أن يتأنوا في عملية شراء للأجهزة، وعدم التسابق في شراء أجهزة ومنتجات لن يكون لديهم منفعة منها، خاصة وأن أسعار الأجهزة ثابتة ولم تتحرك إلا في عدد محدود مثل أجهزة التكييف.

المالية: لا ضرائب جديدة على الأفلام المصرية المعروضة في دور السينما

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية: إن الأفلام المصرية المعروضة في السينما لن يتم فرض رسوم جديدة عليها ، موضحا أن الزيادة علي دور العرض التي تعرض أفلاما أجنبية بنسبة 5%.

زيادة 5% علي عروض الأوبرا والباليه



ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد" إلي أن هناك زيادة رسوم تصل إلي 5% علي عروض الأوبرا والباليه.

فرض ضرائب تصاعدية

وتابع “نفرض ضرائب تصاعدية فقط علي السلع غير الضرورية، بهدف زيادة دعم الفئات الأكثر احتياجا”.

5 أزمات تواجه موازنة العام المالي 2023 /2024

كشفت وزارة المالية تحديات ومستهدفات موازنة العام المالي 2023 /2024، إذ تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخمس الواردة ببرنامج عمل الحكومة التي تتبناها الحكومة خلال الفترة (2023 /2024-2029 /2030).

تحديات الموازنة العامة للدولة 2023/2024

وتتنوع تحديات الموازنة العامة للدولة 2023 /2024 ما بين تحديات عالمية وأخرى محليه ولعل ابرزها استمرار التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، بينما المحلية هي مرونة سعر الصرف والدين الحكومي ومتطلبات صندوق النقد الدولي مع توفير حياة كريمة للمواطن.

وللحديث عن تحديات ومستهدفات موازنة العام المالي 2023/2024 بالتفاصيل من خلال السطور الآتية:

وتبنت الحكومة وبشكل استباقي إطار سياسة متوازن للتعامل مع حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب بأوربا وعدم وضوح مصادر الاقتصاد العالمي يحتوي على تدابير وإجراءات تساهم في الحد من التأثير السلبي على الاقتصاد المصري والقطاعات والأفراد الأكثر تأثرا وذلك منذ الإعلان عن حزمة تحفيز ومساندة الفئات الأولى بالرعاية في ابريل 2022 للحد من أثر الضغوط التضخمية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المصري لتلبية كافة احتياجاتهم ثم تبع ذلك اتخاذ مجموعة أخرى من إجراءات المساندة للفئات الأولى للرعاية في سبتمبر ونوفمبر ٢٠٢٢.

أسعار الذهب اليوم الأحد 2023-5-28

آخر تحديث لسعر الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد والتي تشهد ثباتا واستقرارا في أسعارها بالتزامن مع الاجازة الاسبوعية للصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2703 جنيهات.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2365 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2027 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1576 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18720 جنيها.

أسعار المراوح، الغرف التجارية: 10% زيادة في أسعار المراوح بسبب الدولار

اسعار المراوح، أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة عن زيادة جديدة فى أسعار المراوح داخل الأسواق مع حلول فصل الصيف 2023 وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة تصل الى 10 % في أسعار المراوح.

وكشف نائب رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة ان الزيادة تحدث بسبب نقص الدولار والخامات مما ادى الى تراجع الانتاج والاعتمادات الخاصة بالتكلفة

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم البتلو في الأسواق اليوم الأحد

سجلت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 28 مايو 2023، ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، وذلك قبل بدء موسم عيد الأضحى، بالرغم انخفاض أسعار الأعلاف، إلا أن أسعار اللحوم مازالت عند مستويات مرتفعة في الأسعار، وقابلة للزيادة وفقًا لتأكيدات شعبة القصابين لـ «فيتو»

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللحوم في المحلات اليوم الأحد 28 - 5 - 2023

أسعار اللحوم بتلو في أسواق المحافظات

البداية مع أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، إذ سجل اللحم البتلو الصافي استقرارًا في أسعاره مسجلًا متوسط سعر قدره 326.8 جنيه في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء 240 جنيهًا للكيلو مقابل 410 جنيهات أعلى سعر للحم في الأسواق.