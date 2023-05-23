أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم، التكييفات ترتفع 15%

أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم، تداول بعض المستهلكين أنباء عن اختفاء بعض السلع فى الأسواق المحلية، وارتفاع اسعار اجهزة التكييف بانواعها.

فيتو تواصلت مع جورج زكريا، رئيس شعبة الادوات الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، الذي أكد ارتفاع اسعار التكييف بنحو 15% تقريبا فى الاسواق خلال الاسبوع الجارى، مشيرا الى أن زيادة الطلب على التكييفات جاءت مع ارتفاع درجات الحرارة.

أسعار التكييفات

واوضح رئيس الشعبة أن اسعار اجهزة التكييف تبدأ من 13,800 جنيه للتكيف 1.5 حصان بعد زيادة الاسعار، لافتا الى ان اسعار التكييف ارتفعت نتيجة لارتفاع التكاليف الانتاجية.

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وقال زكريا: "إن بعض الاجهزة الكهربائية تعانى تراجع الانتاج ونقص المعروض بها فى الاسواق بسبب تقليل المصانع للانتاج المحلى". موضحا ان ظاهرة الاوفربرايس غير موجودة على الاطلاق.

ظاهرة الأوفر برايس

وفي سياق منفصل، قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، في وقت سابق طلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن انتقال ظاهرة الأوفر برايس إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وهو ما تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار.

وقال محسب: شهدت الفترة الماضية انتقال ظاهرة "الأوفر برايس" إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، الأمر الذي تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار وهو ما أكدته شعبة الأجهزة الكهربائية، موضحا أن ظاهرة "الأوفر برايس" تعني تطبيق زيادة غير رسمية على سعر السلع، يقرره الموزعون مقابل البيع، لتسليم السلعة للعميل بشكل فوري بدلا من الانتظار في قوائم التوكيل لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.

ارتفاع أسعار السيارات

وأشار عضو مجلس النواب، إلى انتشار ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات على نطاق واسع، وهو ما تسبب أيضا في ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق، ويفوق السعر العادل للسلعة، حيث وصل سعر السيارات المتوسطة والاقتصادية إلى 700 ألف جنيه، والمواطن لم يعد يحتمل المزيد، ولا يجب أن تتركه أجهزة الدولة فريسة لجشع وطمع التجار والموزعين، وهو ما يتطلب تدخل سريع من الدولة لمواجهة هذه الممارسات التى يدفع ثمنها المواطن البسيط.

تراجع المعروض من الأجهزة الكهربائية

وطالب النائب الجهات المعنية بتوضيح حقيقة تراجع المعروض من الأجهزة الكهربائية بسبب اضطراب سلاسل الإمداد وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى وجود إرتفاع في الأسعار بسبب إرتفاع تكلفة الإنتاج والخامات، والمواطن يعى ذلك جيدا، لكن لا نقبل أن يكون هناك تلاعب في الأسعار خارج الإطار الرسمي.

دور وزارة التموين

وتساءل عن دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق، ولماذا لا يطبق القانون على تلك الممارسات الاحتكارية التى تتسبب في فوضي السوق وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة؟.

وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على سوق الأجهزة الكهربائية وتطبيق القانون بحزم على من يحاول احتكار السلع لبيعها خارج الإطار الرسمي وإجبار المواطن على دفع الأوفر برايس، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات، لمواجهتها بكل حزم وصرامة.