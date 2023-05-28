بدء أعمال إنشاء الكوبري المعدني أعلى مصرف المحسمة فى الإسماعيلية (صور)

تابعت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، تنفيذ عدة مشروعات كبرى على مستوى مراكز المحافظة السبع والأحياء الثلاثة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية في كافة القطاعات ومنها قطاع الطرق.

الكوبرى المعدنى أعلى سحارة المحسمة

بدأت مديرية الطرق والنقل أعمال إنشاء الكوبري المعدني أعلى سحارة مصرف المحسمة، على طريق بر أيسر ترعة السويس.

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جانب من بدء أعمال إنشاء الكوبري، فيتو

استخراج التصاريح

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، على أن الأعمال بدأت بعمل الجاسات وأبحاث التربة وكذلك استخراج تصاريح وزارة الري منذ حوالي شهر، مشيرًا إلى استمرار الأعمال لمدة 4 شهور قادمة؛ لاستكمال أعمال تطوير طريق بر أيسر ترعة السويس، والتخلص من ضيق الطريق أعلى مصرف المحسمة بعد كوبري الدريسة بحوالي 700 متر.





وكانت قد بدأت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية،فى وقت سابق، أعمال فرد طبقة الأسفلت بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك بالمربع الواقع بين شارع داوود حمدان، وشارع وابور النور.

توجيهات بإنهاء المرحلة الأولى قبل عيد الأضحى

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الأعمال، ودفع عجلة العمل بالمحطة الجديدة؛ للانتهاء من كافة أعمال تطوير المحطة الجديدة "المرحلة الأولى" قبل عيد الأضحى المبارك.

مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية

وتجدر الاشارة إلى أن أعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، تشمل تغير منظومة الصرف الصحي، وإنشاء غرف تفتيش جديدة، عمل بالوعات صرف الأمطار، تأهيل الحارات وتغيير أرضيتها وتحويلها لبلاط إنترلوك، وتوسعة وإعادة رصف جميع الشوارع أيَّا كانت أطوالها.

جانب من بدء أعمال إنشاء الكوبري، فيتو

وكان محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه بتطوير وتجميل منطقة المحطة الجديدة؛ من أجل الحفاظ على الطراز المميز للمنازل القديمة والطابع التراثي، وحل المشاكل المزمنة للصرف الصحي بالمنطقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية، بزراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" بالمنطقة، بالتوازي مع أعمال مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برفع كفاءتها، ومعالجة مشاكل وخطوط الصرف الصحي وتعديل مسارها ومن ثم رصفها.

محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، على أن محافظ الإسماعيلية يتابع أولًا بأول الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وقد أعطى توجيهاته بتطوير الأجزاء الغير مستوية والمتهالكة بشارع محمد على أيضًا والتي سوف يتم تطويرها من شارع سوريا وحتى بوابة الجلاء.

رصد ميزانية ضخمة

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه برصد ميزانية ضخمة لأعمال التطوير بمِنطقة المحطة الجديدة، لتشمل أعمال التطوير تغيير خطوط الصرف الصحي وغرف تفتيش المنازل لجميع الحارات بالمحطة الجديدة.

تأسيس جميع الحارات

بالاضافة إلى تأسيس جميع الحارات وتشطيب السطح الخارجي للحارات باستخدام البلاط الأنترلوك بعد تطوير أعمال الصرف الصحي وإنشاء غرف صرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أعمال الرصف والتوسعة ونقل المرافق بشوارع المحطة الجديدة.

وكانت مديرية الطرق والنقل قد بدأت أعمالها في عدد من شوارع المحطة الجديدة طبقًا لخطة موضوعة لذلك، وتُستكمل تِباعًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، خلال الخطة الاستثمارية الحالية؛ لرفع كفاءة ورصف الطرق وعلاج مشكلات الصرف المزمنة بالمنطقة باعتبارها من المناطق التي لم يتم تطويرها منذ أكثر من ٢٥ عام.

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