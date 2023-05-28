أوقاف الإسماعيلية تنظم احتفالية كبرى بالنشاط الصيفي للطفل (صور)

نظمت مديرية الاوقاف في محافظة الإسماعيلية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، احتفالية كبرى بالنشاط الصيفي للطفل بمسجد الرحمن بالتل الكبير بالإسماعيلية.

أبرز الحضور

وذلك في حضور فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية ورمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي محمد ابو سنة، ورأيت محروس نائب رئيس مجلس المدينة، والدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية.



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جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

و أشاد الحضور بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتنوع الانشطة الدعوية كالبرنامج الصيفي ومدى تأثيره في اخراج جيل متميز من الكوادر المتميزة كما أشادوا بالتنظيم المتميز للحفل وعلى مبادرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى دور الوزارة في الاهتمام بالنشئ وتفعيل الاسابيع الثقافية في جميع الادارات نشرا للثقافة والوعي الصحيح.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

أبرز فقرات الحفل

وشمل الحفل عرض فقرات متنوعة للأطفال المشاركين بالنشاط الصيفي للطفل بالإدارة

من قراءة القرآن بالروايات المتواترة والاناشيد.الدينية المؤثرة، كما تخلل الحفل فقرات للصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وعلى صعيد أخر كانت قد انطلقت، اليوم، مبادرة اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم، ويأتي إطلاق هذه الحملة بغية التذكير وإلقاء الضوء والتعريف وبيان قدر نبينا (صلى الله عليه وسلم) بكل لغات العالم، من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

الهدف من مبادرة اعرف قدر نبيك



وقال وزير الأوقاف إن الحملة تهدف إلى بيان أن حُبَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان، كما علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ"، فديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب.





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