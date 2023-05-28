الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تشارك في فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية

فعاليات مهرجان الطبول،
فعاليات مهرجان الطبول، فيتو

شاركت مكتبة مصر العامة فى الإسماعيلية، بقيادة الدكتورة أمل رجب، وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وصندوق دعم مكتبات مصر، في فعاليات افتتاح المهرجان  الدولي للطبول والتراث الشعبي في دورته العاشرة، من خلال فرقتين، هما فرقة السمسميه للحفاظ على التراث وفرقة الإسماعيلية للفن التعبيري، بقيادة الفنان شريف مبارك، كما تشارك الفرقتان في العروض وكذلك حفل ختام  المهرجان.  

طقس سيئ في الإسماعيلية يتسبب في تحطيم تمثال السادات بقرية أبوخليفة (صور)

جامعة القناة تنظم حملات طبية لدار ضيافة كبار السن بالإسماعيلية (صور)

أبرز المشاركين في المهرجان 

ويشارك في الدورة العاشرة من المهرجان والذي شهدت انطلاق فعالياته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، دول "اليونان، الهند، بنجلاديش، سيريلانكا، أندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، مصر".  

-إعلانات-

جانب من المشاركات، فيتو

وتُقام الفعاليات في "سور القاهرة الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب".  

 

طبول من أجل السلام 

ويحمل المهرجان هذا العام شعار "الطبول من أجل السلام"، وتستمر فعالياته حتى ٢ يونيو القادم. 

 

وأوضح الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان في كلمته أن المهرجان يؤكد على ثقافة السلام وتفرد شخصية مصر التراثية، من خلال شعاره "حوار الطبول من أجل السلام"، مؤكدًا أن استمرار المهرجان لمدة ١٠ سنوات وجذب آلاف الجماهير الداعمين له، هو أكبر دليل على نجاح المهرجان، ودليل على التواصل الإنساني والتلاحم مع فنون ثقافات الشعوب.
 

جانب من المشاركات، فيتو

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، في القاهرة بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية وبعض الجاليات المقيمة في مصر، التي جاءت خصيصًا للمشاركة بهذا الحفل،  وحرصت الدكتورة نيفين الكيلاني على الحضور وعدد من ممثلي القطاعات الثقافية المختلفة وأيضا الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز. 
 

المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

وأقيم حفل الافتتاح  بمسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر الساعة 9 مساءً بمشاركة العديد من الفرق من مختلف ثقافات العالم، وأماكن العروض التي تُقام بها الفعاليات تشتمل علي 5 أماكن وهي: مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالحوض المرصود،مركز الطفل للحضارة والإبداع وبيت السناري بالسيدة زينب.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مهرجان الطبول مكتبة مصر العامة مهرجان الطبول والفنون التراثية الاسماعيلية بالاسماعيلية فرقة السمسمية

مواد متعلقة

جامعة القناة تنظم حملات طبية لدار ضيافة كبار السن بالإسماعيلية (صور)

طقس سيئ في الإسماعيلية يتسبب في تحطيم تمثال السادات بقرية أبوخليفة (صور)

إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية بفايد في الإسماعيلية (صور)

مصرع شخص جراء إصابته بصعق كهربائي في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

إلغاء حكم حبس المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي وإلزامه بأعمال النظافة في الشارع

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

ما لم يقله عمرو أديب!

رسائل الرئيس السيسي لأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

يا معيط يا معيط.. إننا نعيط يا معيط !

فرجاني ساسي: موقف الحاجة سوزان أحرجني، رؤساء الزمالك السبب في عدم تجديد العقد، وشيكابالا تعرض للعنصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالشيفون والشفاف.. إطلالات صادمة وانتقادت عنيفة لـ 5 نجوم آخرهم أحمد سعد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الممرضة في المنام وعلاقته بزوال الهم

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

علي جمعة يحسم الجدل حول حكم الحج بالتقسيط من خلال قرض

المزيد
الجريدة الرسمية