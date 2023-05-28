مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تشارك في فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية

شاركت مكتبة مصر العامة فى الإسماعيلية، بقيادة الدكتورة أمل رجب، وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وصندوق دعم مكتبات مصر، في فعاليات افتتاح المهرجان الدولي للطبول والتراث الشعبي في دورته العاشرة، من خلال فرقتين، هما فرقة السمسميه للحفاظ على التراث وفرقة الإسماعيلية للفن التعبيري، بقيادة الفنان شريف مبارك، كما تشارك الفرقتان في العروض وكذلك حفل ختام المهرجان.

أبرز المشاركين في المهرجان

ويشارك في الدورة العاشرة من المهرجان والذي شهدت انطلاق فعالياته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، دول "اليونان، الهند، بنجلاديش، سيريلانكا، أندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، مصر".

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وتُقام الفعاليات في "سور القاهرة الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب".

طبول من أجل السلام

ويحمل المهرجان هذا العام شعار "الطبول من أجل السلام"، وتستمر فعالياته حتى ٢ يونيو القادم.

وأوضح الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان في كلمته أن المهرجان يؤكد على ثقافة السلام وتفرد شخصية مصر التراثية، من خلال شعاره "حوار الطبول من أجل السلام"، مؤكدًا أن استمرار المهرجان لمدة ١٠ سنوات وجذب آلاف الجماهير الداعمين له، هو أكبر دليل على نجاح المهرجان، ودليل على التواصل الإنساني والتلاحم مع فنون ثقافات الشعوب.



جانب من المشاركات، فيتو

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، في القاهرة بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية وبعض الجاليات المقيمة في مصر، التي جاءت خصيصًا للمشاركة بهذا الحفل، وحرصت الدكتورة نيفين الكيلاني على الحضور وعدد من ممثلي القطاعات الثقافية المختلفة وأيضا الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز.



المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

وأقيم حفل الافتتاح بمسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر الساعة 9 مساءً بمشاركة العديد من الفرق من مختلف ثقافات العالم، وأماكن العروض التي تُقام بها الفعاليات تشتمل علي 5 أماكن وهي: مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالحوض المرصود،مركز الطفل للحضارة والإبداع وبيت السناري بالسيدة زينب.





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