الأولمبي الباجي يتوج بلقب كأس تونس بعد الفوز على الترجي 1-0

كأس تونس، فاز فريق الأولمبي الباجي على نظيره الترجي بنتيجة 1 / 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي بطولة كأس تونس.

أهداف مباراة الأولمبي الباجي والترجي في نهائي كأس تونس

سجل هدف فريق الأولمبي الباجي في شباك الترجي اللاعب أسامة بوقرة في الدقيقة 66 من عمر المباراة ليتوج الأولمبي الباجي ببطولة كأس تونس.

تشكيل الترجي أمام الأولمبي الباجي

صدقي الدبشي، محمد بن علي، أمين توجاي، محمد علي اليعقوبي، بن حميدة، كوليبالي، محمد علي بن رمضان، صابر بوجرين، البدري، رشاد العرفاوي، محمد علي بن حمودة.

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تشكيل الأولمبي الباجي أمام الترجي

أشرف كرير، ياسين بوعبيد، ريان الدربالي، محرز بالراجح، ريتشارت كاساغا، إسكندر الشيحي، باباكار صار، محمد العبسي، كلوسه أجبوزو، عثمان السعيدي، أسامة بوقرة.

معين الشعباني مدربا للترجي

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الإثنين، وبشكل رسمي، عن تعيين معين الشعباني مديرا فنيا لفريق باب سويقة خلفا للمدرب السابق نبيل معلول.



وكان نبيل معلول قد تقدم باسقالته عقب الخسارة من الأهلي (3-0) على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكتب الحساب الرسمي لنادي الترجي على فيسبوك: "تعلن الهيئة المديرة للترجي أنها أتمت التعاقد مع ابن النادي معين الشعباني مدربا لأكابر فريق كرة القدم ومجدي تراوي مساعدا له".

ووصل معين الشعباني إلى تونس، أمس الأحد، قادما من مصر، لإتمام إجراءات عودته لتدريب الترجي.

أرقام معين الشعباني مع الترجي

وسبق أن قاد معين الشعباني فريق الترجي للفوز بلقبي أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين في عامي 2018 و2019، قبل أن يرحل عن الفريق في 2021.

وعلى الصعيد المحلي، توج معين الشعباني صاحب الـ41 عاما مع الترجي ببطولة الدوري 5 مرات، وبالسوبر التونسي مرتين.

معين الشعباني، فيتو

معين الشعباني في الدوري المصري

وترصد السطور التالية كشف حساب معين الشعباني في مصر خلال قيادته لفرق المصري البورسعيدي وبعده سيراميكا كليوباترا بعد العودة للدوري التونسي من جديد.

واجمالا خاض معين الشعباني مع الفرق المصرية 50 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 19 مباراة وخسر 18 مباراة.

وتولى معين الشعباني المسؤولية الفنية لسيراميكا فى 26 يناير الماضي، وقاد الشعباني سيراميكا كليوباترا في 12 مباراة، حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين.

قاد معين الشعباني المصري البورسعيدي في 38 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل مثلهم وخسر 16 مواجهة.

قاد الشعباني المصري في 21 مباراة ببطولة الدوري الممتاز حقق الفوز خلالها في 4 فقط وتعادل في 8 مرات وتلقى 9 هزائم وجمع 20 نقطة ويحتل الترتيب ال14 بجدول الدوري برصيد 20 نقطة

وخاض الشعباني المصري خلال 12 مباراة في الكونفيدرالية الإفريقية حقق الفوز خلالها في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات وودعها من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب والإياب بنتيجة 3/2.

اما في كأس الرابطة فلعب المصري مع الشعباني 5 مباريات فاز في واحدة فقط وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل 5 أهداف واستقبل 9 في شباكه.

أكبر انتصار حققه المصري تحت قيادة الشعباني، كان على حساب الجونة في الجولة الخامسة بالدوري بثلاثة أهداف دون رد اما أكبر هزيمة تعرض لها مع الشعباني كانت أمام الإسماعيلي في الجولة الـ14 من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق المصري بقيادة الشعباني الفوز علي الاهلي بهدف دون رد لكنه خسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف.