بائع الليمون والسميط رئيسا لتركيا.. قصة حياة ابن الفقراء رجب طيب أردوغان (صور)

نتائج الانتخابات التركية، أظهرت نتائج الفرز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية فوز أردوغان على منافسه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات، بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات التركية، مساء اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 83.99%.

وتعد هذه هي الولاية الثالثة لأردوغان في رئاسة تركيا.

-إعلانات-

أردوغان، فيتو

رجب طيب أردوغان

ولد أردوغان في 26 فبراير 1954 في إسطنبول، ويعود أصله إلى مدينة طرابزون الواقعة شمال تركيا، نشأ أردوغان في أسرة فقيرة، فقد قال في مناظرة تليفزيونية مع رئيس الحزب الجمهوري دنيز بايكال: "لم يكن أمامي غير بيع البطيخ والليمون والسميط في مرحلتي الابتدائية والإعدادية كي أستطيع معاونة والدي وتوفير قسم من مصروفات تعليمي؛ فقد كان والدي فقيرًا".

درس "أردوغان" في مدارس «إمام خطيب» الدينية ثم في كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة مرمرة.

وأثناء دراسته الجامعية، تعرف على نجم الدين أربكان، أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ تركيا.

ولم يمنعه العمل أو الدراسة من لعب كرة القدم في أحد أندية الدوري التركي.

الحياة السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان

انضم أردوغان إلى حزب الخلاص الوطني بقيادة نجم الدين أربكان في نهاية السبعينيات، لكن مع الانقلاب العسكري الذي وقع في 1980، تم إلغاء جميع الأحزاب، وبحلول عام 1983 عادت الحياة الحزبية إلى تركيا وعاد نشاط أردوغان من خلال حزب الرفاه.

بحلول عام 1994 رشح حزب الرفاه أردوغان لتولي رئاسة مدينة إسطنبول، واستطاع أن يفوز في هذه الانتخابات مع حصول الحزب على عدد كبير من المقاعد.

غيَّر أردوغان من البنية التحتية لمدينة إسطنبول، عمل على تطوير البنية التحتية للمدينة بالكامل؛ مما ساعد في أن تتحول المدينة لوجهة سياحية عالمية، وبهذه الإنجازات اكتسب أردوغان شعبية كبيرة في عموم تركيا.

أردوغان

عام 1998 اتهم أردوغان بإثارة الكراهية الدينية تسببت في سجنه لمدة 4 أشهر ومنعه من العمل في الوظائف الحكومية، ومنها الترشيح للانتخابات العامة بسبب اقتباسه أبياتًا من شعر تركي في أثناء خطاب جماهيري قال فيه: "مساجدنا ثكناتنا.. قبابنا خوذنا.. مآذننا حرابنا.. والمصلون جنودنا.. هذا الجيش المقدس يحرس ديننا".

اقرأ أيضا:

خاض حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية عام 2002، وحصل على 363 نائبًا مشكلًا بذلك أغلبية ساحقة، لكن أردوغان لم يستطع ترؤس حكومته بسبب تبعات سجنه، وقام بتلك المهمة عبد الله جول، لكنه تمكن في مارس عام 2003 من تولي رئاسة الحكومة بعد إسقاط الحكم عنه.

رحلة وصول أردوغان إلى السلطة فى تركيا

بعد توليه رئاسة الوزراء، عمل على الاستقرار والأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، وتصالح مع الأرمن بعد عداء تاريخي، وكذلك فعل مع اليونان، وفتح جسورًا بينه وبين أذربيجان وبقية الجمهوريات السوفييتية السابقة، كما أعاد للمدن والقرى أسماءها الأصلية باللغة الكردية بعدما كان ذلك محظورًا، وسمح رسميًا بالخطبة باللغة الكردية.

وتولى أردوغان رئاسة الوزراء لمدة 11 سنة، وبعدها فاز بانتخابات الرئاسة في أغسطس 2014 ليكون أول رئيس تركي منتخب بالاقتراع المباشر، وهو منصب يفترض أن يكون شرفيا وفقا للدستور التركي.. وأجري بعدها عددا من التعديلات الدستورية الجوهرية التى تمنح الرئيس صلاحيات غير مسبوقة.

عُرف أردوغان أيضًا بمواقفه المنحازة مع القضية الفلسطينية، خاصة خلال حواره مع رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز في دافوس عام 2009.

انقلاب تركيا

عام 2016 كان نقطة تحول في حكم أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وتم إطلاق حملات أمنية أدت إلى إقالة حوالي 150 ألف موظف عام، واعتقال أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم جنود وصحفيون ومحامون وضباط شرطة وأكاديميون وسياسيون أكراد.