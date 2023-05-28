قبل إعلان النتائج رسميا، أمير قطر يهنئ أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية

نتائج انتخابات تركيا، هنأ أمير قطر تميم بن حمد، رجب طيب أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية التركية متمنيا له التوفيق في ولايته الجديدة.

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدًا من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

وقال في تغريدة عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدًا من التطور والنماء".

يشار إلي أن الهيئة العليا للانتخابات في تركيا لم تعلن عن النتائج الرسمية بعد، ولكن وسائل الإعلام التركية ذكرت مساء اليوم الأحد، أن الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان يتقدم على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 85 % من الأصوات.

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وبحسب قناة تي ار تي التركية، فأن أردوغان يتقدم بـ53.15% مقابل 46.85% لـ كليجدار أوغلو.

انطلاق الانتخابات التركية

وفي تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم الأحد، انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التركية.

وقال أحمد ينار، رئيس الهيئة العليا في الانتخابات التركية، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات التركية مرتفع للغاية.

وأضاف:" المواطنون يظهرون نفس الإقبال العالي في الجولة الثانية من التصويت كما في الجولة الأولى، سواء في الخارج أو داخل البلاد".

نتائج الانتخابات التركية

ويتنافس على على منصب الرئاسة، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، الذان يخوضان سباق الانتخابات التركية.

ونشرت تركيا عدد كبير من قوات الأمن بلغت 600 ألف فرد أمن وقرابة 73 طائرة مروحية في البلاد لتأمين سير العملية الانتخابية.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: عملية الاقتراع تسير، مشيرا الي نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الاقتراع.

وذكر وزير الداخلية التركي أثناء الإدلاء بصوته في مدرسة دوبروكا الثانوية في حي غازي عثمان باشا بإسطنبول، مضيفًا: “اليوم صباح جميل مع نضج ديمقراطي يقارب 60 يومًا، إلى جانب جميع شروط وقواعد الديمقراطية، جومن يوم غد أتمنى أن تختار أمتنا بداية جيدة لمستقبل بلادنا وسلامها”.

وأكد وزير الداخلية التركي أنه تم تعيين 601 ألف و251 فرد لحفظ الأمن حتى اللحظة، وأنه تم إنشاء حاويات لعملية التصويت في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف الوزير التركي: “حاليًا سيدلي 60 مليون و721 ألف و745 ناخبًا محليًا بأصواتهم في تركيا، وسيستمر التصويت في 191 ألفًا و885 صندوقًا للاقتراع. أقيمت صناديق الاقتراع وبدأ التصويت بإجمالي 1158 صندوق اقتراع. وتم إنشاء مناطق حاويات حيثما دعت الحاجة في منطقة الكارثة، وتواصل أمتنا التصويت بسلام وأمن “.