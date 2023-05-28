الأحد 28 مايو 2023
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خارج الحدود

ليبيا وفلسطين يهنئان أردوغان بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية التركية

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

نتائج انتخابات تركيا، هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني لوكالة "الأناضول": "نبارك فوز الرئيس أردوغان وشعبه في العرس الديمقراطي الحقيقي".

 

عبد الحميد الدبيبة

كذلك هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب عبد الحميد الدبيبة: "أهنئ أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة".

وأضاف: "هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة".

وأكمل: "لا يفوتني أن أحيي المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسية، وتمسكها بقواعد الديمقراطية، حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة..أتمنى دوام التقدم والازدهار للشعب التركي الشقيق".

 

أمير قطر                                              

بدوره، هنأ أمير قطر تميم بن حمد، رجب طيب أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية التركية متمنيا له التوفيق في ولايته الجديدة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدًا من التطور والنماء".

 

 

نتائج الانتخابات التركية

وأظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية فوز أردوغان على منافسه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات، بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات التركية، مساء اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 83.99%

فوز أردوغان برئاسة تركيا بنسبة 52.87% من الأصوات

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أردوغان تركيا الانتخابات الرئاسية التركية فلسطين ليبيا قطر نتائج الانتخابات التركية

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