الأحد 28 مايو 2023
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خارج الحدود

منافس أردوغان يغازل روسيا قبل ساعات من الإعلان عن اسم الرئيس التركي الجديد

كليجدار أوغلو، فيتو
كليجدار أوغلو، فيتو

انتخابات تركيا، أكد زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو قبل ساعات من الإعلان عن الفائز في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية إن "أنقرة وموسكو كانتا دوما صديقين حميمين، وستبقيان كذلك وعلاقتهما ستتطور".

 

وأعلنت السلطات التركية في تمام الساعة الخامسة، إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للـ انتخابات الرئاسية التركية المقامة بين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، وبدء عمليات فرز الأصوات.

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انطلاق الانتخابات التركية 

وفي تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم الأحد، انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التركية.

وقال أحمد ينار، رئيس الهيئة العليا في الانتخابات التركية، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات التركية مرتفع للغاية.

وأضاف:" المواطنون يظهرون نفس الإقبال العالي في الجولة الثانية من التصويت كما في الجولة الأولى، سواء في الخارج أو داخل البلاد".

 

نتائج الانتخابات التركية 

ويتنافس على على منصب  الرئاسة، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، الذان يخوضان سباق الانتخابات التركية.

ونشرت تركيا عدد كبير من قوات الأمن بلغت 600 ألف فرد أمن وقرابة 73 طائرة مروحية في البلاد لتأمين سير العملية الانتخابية.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: عملية الاقتراع تسير، مشيرا الي نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الاقتراع.

وذكر وزير الداخلية  التركي  أثناء الإدلاء بصوته في مدرسة دوبروكا الثانوية في حي غازي عثمان باشا بإسطنبول، مضيفًا: “اليوم صباح جميل مع نضج ديمقراطي يقارب 60 يومًا، إلى جانب جميع شروط وقواعد الديمقراطية، جومن يوم غد أتمنى أن تختار أمتنا بداية جيدة لمستقبل بلادنا وسلامها”.

وأكد وزير الداخلية التركي  أنه تم تعيين 601 ألف و251 فرد لحفظ الأمن حتى اللحظة، وأنه تم إنشاء حاويات لعملية التصويت في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف الوزير التركي: “حاليًا  سيدلي 60 مليون و721 ألف و745 ناخبًا محليًا بأصواتهم في تركيا، وسيستمر التصويت في 191 ألفًا و885 صندوقًا للاقتراع. أقيمت صناديق الاقتراع وبدأ التصويت بإجمالي 1158 صندوق اقتراع. وتم إنشاء مناطق حاويات حيثما دعت الحاجة في منطقة الكارثة، وتواصل أمتنا التصويت بسلام وأمن “.

 

السيرة الذاتية لكمال كليجدار أوغلو

•رئيس حزب الشعب الجمهوري، ويعتبر نفسه وريث فكر مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

• وُلد 1948 في ولاية تونغلي، وتخرج من أكاديمية أنقرة للدراسات الاقتصادية والتجارية.

• في 2002 انضم لحزب الشعب الجمهوري، وفاز بعضوية البرلمان، وفي 2010 انتخبته الهيئة العامة للحزب رئيسا له.

• شارك في تأسيس تحالف "الأمة" المكون من 6 أحزاب معارضة لخوض انتخابات 2023.

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