فوز أردوغان برئاسة تركيا بنسبة 52.87% من الأصوات

نتائج الانتخابات التركية، فاز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

أردوغان رئيسا لتركيا لولاية ثالثة

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات، بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

هل ترشح أردوغان للمرة الثالثة مخالف للدستور التركي



ينص الدستور التركي على أنه لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسا لأكثر من مرتين متتاليتين، ومع ذلك، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان يترشح للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي.. فكيف ذلك؟

بحسب الدستور التركي:

يعتبر رئيس الدولة، الحاكم الفعلي للبلاد.

ينتخب الرئيس خلال انتخابات مباشرة تجري في آن واحد مع الانتخابات البرلمانية.

يجب على المرشح للرئاسة أن يكون حاملا لشهادة تعليمية عليا ولا يقل عمره عن 40 عاما.

مدة ولاية الرئيس 5 سنوات.

لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسا لأكثر من مرتين متتاليتين.

إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات قبل نهاية الفترة الرئاسية الثانية، فيمكن للرئيس الشاغل لمنصبه أن يصبح مرشحا مرة أخرى.

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أردوغان يترشح بموجب الدستور



ففي انتخابات 2023 أعلن أردوغان ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة، وهذا مخالف للدستور كما يتضح، فلماذا سمحت وزارة العدل التركية بهذا الأمر؟

اعتبرت وزارة العدل ترشيح أردوغان قانونيا، لأنه بعد اعتماد التعديلات على الدستور بشأن إدخال النظام الرئاسي للحكم في عام 2017، خاض أردوغان الانتخابات مرة واحدة فقط، ولم تعتمد ترشحه السابق للرئاسة لأنه سابق للتعديلات.



ولهذا السبب، فإن مشاركته في الانتخابات الرئاسية الحالية، في عام 2023، تعتبر المشاركة الثانية، وليست الثالثة.



الجدير بالذكر، أن أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، حصل في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 مايو، على 49.51% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو على 44.88%، في حين حصل مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان على 5.7%، وأعلن لاحقا تأييده لأردوغان.



وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن المواطنين بدأوا في التوافد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

انتخابات الرئاسة التركية، فيتو





نتائج الانتخابات التركية

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات التركية، مساء اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 83.99%

وأكد رئيس هيئة الانتخابات التركية أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الأحد، سوف تكون متاحة في وقت أقصر من نتائج الجولة الأولى.

وقال رئيس هيئة الانتخابات أحمد ينار إنه من المتوقع صدور النتائج بصورة أسرع؛ نظرًا لأن الانتخابات بين مرشحين اثنين فقط، على الرغم من أنه لم يحدد وقتًا محددًا.