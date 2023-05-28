الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

فوز أردوغان برئاسة تركيا بنسبة 52.87% من الأصوات

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فيتو

نتائج الانتخابات التركية، فاز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

 

أردوغان رئيسا لتركيا لولاية ثالثة

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات، بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

 

هل ترشح أردوغان للمرة الثالثة مخالف للدستور التركي


ينص الدستور التركي على أنه لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسا لأكثر من مرتين متتاليتين، ومع ذلك، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان يترشح للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي.. فكيف ذلك؟
بحسب الدستور التركي:
يعتبر رئيس الدولة، الحاكم الفعلي للبلاد.
ينتخب الرئيس خلال انتخابات مباشرة تجري في آن واحد مع الانتخابات البرلمانية.
يجب على المرشح للرئاسة أن يكون حاملا لشهادة تعليمية عليا ولا يقل عمره عن 40 عاما.
مدة ولاية الرئيس 5 سنوات.
لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسا لأكثر من مرتين متتاليتين.
إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات قبل نهاية الفترة الرئاسية الثانية، فيمكن للرئيس الشاغل لمنصبه أن يصبح مرشحا مرة أخرى.

-إعلانات-

 

إقرأ أيضا.. تفكيك تحالف وتيار مناهض.. مصير أردوغان وأوغلو بعد إعلان نتائج الانتخابات التركية.. ماذا قال المتنافسان؟



أردوغان يترشح بموجب الدستور


ففي انتخابات 2023 أعلن أردوغان ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة، وهذا مخالف للدستور كما يتضح، فلماذا سمحت وزارة العدل التركية بهذا الأمر؟
اعتبرت وزارة العدل ترشيح أردوغان قانونيا، لأنه بعد اعتماد التعديلات على الدستور بشأن إدخال النظام الرئاسي للحكم في عام 2017، خاض أردوغان الانتخابات مرة واحدة فقط، ولم تعتمد ترشحه السابق للرئاسة لأنه سابق للتعديلات.


ولهذا السبب، فإن مشاركته في الانتخابات الرئاسية الحالية، في عام 2023، تعتبر المشاركة الثانية، وليست الثالثة.


الجدير بالذكر، أن أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، حصل في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 مايو، على 49.51% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو على 44.88%، في حين حصل مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان على 5.7%، وأعلن لاحقا تأييده لأردوغان.


وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن المواطنين بدأوا في التوافد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 

انتخابات الرئاسة التركية، فيتو


 

نتائج الانتخابات التركية

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات التركية، مساء اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 83.99%

وأكد رئيس هيئة الانتخابات التركية أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الأحد، سوف تكون متاحة في وقت أقصر من نتائج الجولة الأولى.

وقال رئيس هيئة الانتخابات أحمد ينار إنه من المتوقع صدور النتائج بصورة أسرع؛ نظرًا لأن الانتخابات بين مرشحين اثنين فقط، على الرغم من أنه لم يحدد وقتًا محددًا.

منافس أردوغان يغازل روسيا قبل ساعات من الإعلان عن اسم الرئيس التركي الجديد

تفكيك تحالف وتيار مناهض.. مصير أردوغان وأوغلو بعد إعلان نتائج الانتخابات التركية.. ماذا قال المتنافسان؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أردوغان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الانتخابات التركية تركيا كمال كليجدار أوغلو نتائج الانتخابات التركية

مواد متعلقة

انتخابات تركيا، تقدم أردوغان بـ53.15% بعد فرز 99 % من الأصوات

لجنة الانتخابات التركية: نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 83.99%

أول تعليق من أردوغان بعد إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية التركية

الأكثر قراءة

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

فوز أردوغان برئاسة تركيا بنسبة 52.87% من الأصوات

ما لم يقله عمرو أديب!

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة، تعرف على موعد اعتمادها رسميًا

حي العجمي يزيل لافتة لزوجة تصالح زوجها بسبب خروجها على القيم (صور)

الدوري الإنجليزي، جوتا يتعادل لليفربول بالهدف الرابع في شباك بورنموث

الأهلي، أحمد أبوعبلة يكشف تطورات حالة حمدي فتحي

Advertisements

منوعات

المزيد

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

القطة والعروسان، أبرز المشاهد اللافتة في الانتخابات التركية

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر بيع اليوان الصيني في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 أطعمة مضادة للشيخوخة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

المزيد
الجريدة الرسمية