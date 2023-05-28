أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ختام سباق سوما باي للتحمل بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، بمشاركة ألف متسابق من 30 دولة، بتنظيم مجموعة تراي فاكتوري بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بحضور أيمن حقي المدير التنفيذي للسباق ومسئولي الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.

الشباب والرياضة تعلن ختام سباق سوما باي للتحمل

شارك في سباق سوما باي للتحمل، ألف متسابق من 30 دولة أبرزهم ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، واليابان، وينقسم سباق سوما باي للتحمل إلي خمسة سباقات: الأول، السباق الأوليمبي ويتكون من 1.5 ك سباحة، 40 ك دراجات، 10 ك جري، والسباق الثاني:السوبر اسبرنت ويتكون من 750م / 20 دراجات / 5 ك جري، والسباق الثالث: 10 ك، والسباق الرابع: 5 ك، والسباق الخامس والأخير: 1 ك للأطفال، ويُعد السباق الأوليمبي والسوبر اسبرنت من أهم السابقات.

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الشباب والرياضة: ختام سباق سوما باي بمشاركة ألف متسابق من 30 دولة، فيتو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التأكيد علي الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجعل الرياضة "أسلوب حياة"، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.

الشباب والرياضة: ختام سباق سوما باي بمشاركة ألف متسابق من 30 دولة، فيتو

ولفت الوزير إلى وجود سلسلة من الفعاليات الرياضية والأحداث والمهرجانات الدولية التي تسعى الوزارة لإقامتها في مصر بمختلف المحافظات بفضل المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها، وتوافر الخبرات الفنية والإدارية التي تعد عاملًا قويًا في نجاح مصر في تنظيم تلك الأحداث.

الشباب والرياضة: ختام سباق سوما باي بمشاركة ألف متسابق من 30 دولة، فيتو

وفي ختام السباق، قام أيمن حقي المدير التنفيذي للسباق ومسئولي الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بتسليم جوائز للفائزين في السباق.

تصريحات وزير الشباب والرياضة بشأن أزمات ناديي الإسماعيلي والاتحاد

من ناحية أخرى، كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، آخر مستجدات أزمات مجالس إدارات ناديي ناديي الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات صحفية، أن وزارة الشباب والرياضة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري رغم استقالة رئيسه محمد مصيلحي، وذلك بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية في عدد من الملفات.

وأضاف أشرف صبحي بشأن قرار القضاء الإداري ببطلان تعيين اللجنة المؤقتة في نادي الإسماعيلي: “نحترم أحكام القضاء، ومجلس ادارة الاسماعيلي مستمر حتى آخر إجراءات التقاضي، وسيتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يوليو”.

وشدد وزير الشباب والرياضة على الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية، مؤكدا أن الأندية الشعبية مثل الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري؛ كأندية شعبية لهم مكانه كبيرة لدى الدولة نظرًا لمكانتهم الكبيرة لدى الشعب المصري في المحافظات.

وبشأن ملف نادي الاتحاد السكندري، قال وزير الشباب والرياضة: “يتم التنسيق للقاء مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري خلال الأسبوع الجاري بعد لقاء الاسبوع الماضي، إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية ليست سهلة، ووزارة الشباب والرياضة ملتزمة بتنسيق كامل وانهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الاتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات”، مؤكدا أن الوزارة ليست طرف بشكل أو آخر فيما يتعلق بأي تأخير في ذلك الشان.

وزير الرياضة يكشف مستجدات أزمة النادي الإسماعيلي

* أما فيما يتعلق بالنادي الإسماعيلي، قال الدكتور أشرف صبحي: "نحترم أحكام القضاء، ومجلس الإدارة مستمر حتى آخر إجراءات التقاضي، وسيتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يوليو، والوزارة مهتمة بالحفاظ على استقرار المجلس والقيام بدوره يدير كافة شؤون النادي ويحافظ على مكتسباته حتى إشعار آخر.



لجنة الإسماعيلي تقرر الرحيل

من ناحية أخرى، قررت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الإسماعيلي الرحيل بشكل رسمي عن إدارة النادي بعد صدور قرار بإلغاء قرار تعيينها.

وقالت اللجنة في بيان رسمي لها إنها اجتمعت بشكل طارئ بعد صدور قرار إلغاء تعيينها، وقررت الرحيل حتى قبل وصول نسخة من الحكم الصادر وتم تنفيذه بشكل فوري.

وجاء بيان اللجنة التي تدير الإسماعيلي كالتالي..

جاء ذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي.