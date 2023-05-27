الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، رسالة عاجلة من وكيل الأزهر لرؤساء اللجان

طلاب الثانويةالأزهرية،
طلاب الثانويةالأزهرية، فيتو

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يترقب طلاب  الشهادة الثانوية الأزهرية  انطلاق امتحانات الدور الأول، والتي من المقرر أن تنطلق في الثالث من شهر يونيو القادم في كافة معاهد الجمهورية.

 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

ومن جانبه التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم،  اليوم السبت، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

 

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قال وكيل الأزهر إن رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية عليهم مسئولية كبيرة  وأمانة وضعناها في رقابهم، مبينا أن امتحانات الثانوية الأزهرية تم الاستعداد إليها منذ فترة وتم بذل جهود كبيرة، لتخرج في شكل يليق بالأزهر الشريف.

 

لجان الشهادة الثانوية الأزهرية 

وأكد الدكتور الضويني أنه لم تثبت إلينا حالة تسريب واحدة العام الماضي بفضل جهود أبناء الأزهر المخلصين، مضيفا أنه لابد أن نبذل من الجهود ما يكفي لوضع الأزهر في مكانته، مشددا على ضرورة توفير مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا أن يؤدوا الامتحانات، موجها رسالة للطلاب:" اطمئنوا فلن نضيع جهودكم وتعبكم".

 

واختتم وكيل الأزهر كلمته لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بأن الطلاب بذلوا جهودا كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم.

 

 وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

 

امتحانات المعاهد الأزهرية

في سياق متصل تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت،  كنترول ومركز تصحيح الشهادة الابتدائية، بمجمع معاهد مدينة نصر.

 

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة مراعاة الدقة التامة في أعمال التصحيح، حتى لا يتم ضياع مجهود الطلاب، مشيدا بجهود المعلمين والمعلمات الكبيرة في أعمال التصحيح وسير امتحانات الثانوية الأزهرية على الوجه الأمثل.

 

كما زار فضيلته لجان الفتوى الموجودة بمجمع معاهد مدينة نصر، كما تفقد أعمال لجان المصالحات الأسرية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد في حل المشاكل الأسرية.

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