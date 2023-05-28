محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه للقاء ساوثهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد.

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون

كيليهير؛ ارنولد، ماتيب، جوميز، كوستاس؛ فابينيو، جونز، ميلنر؛ محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.



موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم الأحد 28 مايو، على ملعب سانت ماري، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ستنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة بريميوم 1.

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مشاركة ليفربول بالدوري الأوروبي وتأكد هبوط ساوثهامبتون

ولا تحمل مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون أهمية كبيرة لأي من الفريقين، حيث هبط ساوثهامبتون بالفعل إلى دوري الدرجة الأولى الشامبيون شيب، بينما تأكدت مشاركة ليفربول في الدوري الأوروبي والغياب عن دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة.

أرقام حول مواجهة ليفربول وساوثهامبتون

وبحسب أرقام أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، خسر فريق القديسين ساوثهامبتون، 10 مباريات من آخر 11 ضد ليفربول في البريميرليج، وكان الاستثناء الوحيد هو الفوز على ملعبه (1-0) في يناير 2021.

واستقبلت شباك ليفربول 5 أهداف فقط، في آخر 13 مباراة خاضها أمام ساوثهامبتون بالدوري.

ويبحث الريدز عن تحقيق الانتصار رقم 50، على حساب القديسين في البريميرليج.

ولم يحقق ساوثهامبتون أي انتصار في آخر 12 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي، وخسر آخر 5 لقاءات على التوالي، وهي ثالث أطول سلسلة هزائم متتالية في تاريخ النادي.

كما يخشى ساوثهامبتون التعرض للهزيمة في الجولة الأخيرة من الدوري، لـ3 مواسم متتالية، وذلك لأول مرة منذ الخسارة في اليوم الأخير في 7 مواسم متتالية، بين عامي 1933 و1939.

ليفربول وساوثهامبتون، فيتو

وعانى ساوثهامبتون من 25 هزيمة في الدوري هذا الموسم، من بينها 12 على أرضه، وكلاهما رقم قياسي سلبي في تاريخ النادي.

ولم يحقق الفريق سوى انتصارين فقط على ملعبه، طوال الموسم، مقابل الفوز بأربعة لقاءات خارح أرضه.

ولم يفز الفريق الذي يتذيل جدول ترتيب البريميرليج سوى مرة واحدة، في اليوم الأخير من الدوري خلال آخر 20 عامًا، وكان ذلك عندما انتصر شيفيلد يونايتد على بيرنلي (1-0) في عام 2021.

رقم ليفربول الغائب منذ 2016

في المقابل، سينهي ليفربول الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، للمرة الأولى منذ موسم (2015- 2016) عندما حل ثامنًا.

ولم يخسر الريدز في آخر 10 مباريات بالدوري، محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات.

وانتصر ليفربول في اليوم الأخير من الدوري، في المواسم الستة الماضية، كما نجح في الفوز بآخر 3 مباريات خاضها خارج أرضه بالبريميرليج، بعدما حقق الانتصار في 3 مباريات فقط من أول 15 خاضها خارج ملعبه، هذا الموسم.

ويبتعد ليفربول بهدف واحد عن تسجيل 100 هدف، في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

محمد صلاح يسعى لمواصلة التألق

وسجل محمد صلاح 11 هدفًا وصنع 6، في 14 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية مارس الماضي، ولا يوجد لاعب في المسابقة ساهم في عدد أكبر من الأهداف خلال تلك الفترة.

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