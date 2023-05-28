زرع شريحة إيلون ماسك في المخ تثير الفزع، والنشطاء: أدمغة البشر مهددة بالهاكر

شريحة إيلون ماسك في المخ، برغم موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية على البدء في تجربة شرائح المخ على البشر، والتي قدمتها شركة "نيورالينك"، التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وهذه التجارب لا تزال في طور البداية، لكن التجربة أثارت جدلًا واسعًا ومخاوف بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

شريحة أيلون ماسك بداية التحكم في المخ البشري

بداية شريحة أيلون ماسك في المخ، تكشف عن بداية تحكم العالم في المخ البشري، البعض يؤكد أن أيلون ماسك يخشى من قدرة الذكاء الصناعي الفائقة، فقرر محاربته وتحجيمه بشرائح المخ، والتي وصفها البعض بأنها تشبه ما حدث في فيلم "الليمبي 8 جيجا"، تحاول التحكم والسيطرة على عقول البشر وتوجيههم.

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في البداية تحدث، الباحث بقسم أبحاث الفضاء في المعهد القومي للبحوث الفلكية، محمود إسماعيل عن فكرة شريحة أيلون ماسك في المخ، فقال: "بعد ما شركة neuralink التابعة لإيلون ماسك حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء للبدء في تجربة شرائح المخ على البشر وبعد ما جربت الشرائح على القرود ونجحت، وعرضت الشركة تحكم القرود في الكمبيوتر باستخدام المخ مباشرة... لو عقلنا بقي جزء منه كمبيوتر فإيه احتمالية إن حد يقوم بتهكير دماغنا!"

سيطرة الذكاء الاصطناعي على العالم واستعباد البشرية

وتابع محمود إسماعيل فقال: "الأفلام إللي بتشوفها بتتكلم عن سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية وإنه هيستعبدنا، دا مش حاجة خيالية ولا سيناريو مُستبعد حتى.. دا وارد الحدوث بنسبة 50٪!"

تركيب شريحة أيلون ماسك في الرأس، فيتو

وعلق محمود إسماعيل قائلًا: " كل العلماء خايفين من تطور الذكاء الاصطناعي لانه علي الرغم من كونه هيساعد البشرية للتقدم والرخاء بشكل مش طبيعي! وهيسفرنا في الزمن والفضاء ويعالج كل الأمراض وأي حاجة تخطر في بالك بذكائه الغير محدود، إلا إنه معندهوش حدود ولا قيود أخلاقية أو حسية! معندوش فرق بين خير وشر! هيمشي بالمنطق وبالنتيجة! يعني ممكن يشوف اننا متهورين مع الكوكب ونفسنا، ويقرروا يمحونا من الوجود! يشوفوا نفسهم متطورين عننا ويحطونا في جنينة حيوانات! يعملوا اي حاجة غير متوقعة عشان هو دا الصح والمنطقي زي بالظبط فيلم تيرمنيتور لانرلود شاورزنيجز!"

الذكاء الاصطناعي وبداية تنفيذ الليمبي 8 جيجا

وعن بداية فكرة زرع شريحة في المخ قال باحث الفضاء "بالتدرج والتطور إللي بيحصل، كلها كام سنة والخوف هيبتدي يوصل للعامة فعلا. وخلت شخص زي ايلون ماسك يعبر عن خوفه الشديد من الذكاء الاصطناعي ولما شخص زي ايلون يخاف فهو مش بس هيقف عند كده، لا! ده خد خطوات فعلا عشان يخلي الانسان يواجهه خطر مستقبلي حقيقي وأسس شركه نيورلينك!!"

حجم شريحة أيلون ماسك، فيتو

وقال محمود إسماعيل عن فكرة زرع شريحة في المخ من خلال شركة "نيورالينك": "فاكر قصة فيلم اللمبي 8 جيجا؟ انك تزرع شريحة في شخص فيقدر يحمل كل مراجع وكتب المحاماة لعقله وبيتحول لمحامي ذكي وناجح جدا! زي الفكره دي ولكن بشكل معقد واصعب اكتر بس في الواقع بدا ايلون ماسك يحول الحلم ده لواقع عن طريق شريحة في الدماغ ”نيورالينك“ وقرر عن طريق زرع الشريحة في الدماغ أنه يطور الإنسان عشان يقابل خطر الذكاء الاصطناعي!"

غموض شركة إيلون ماسك المتخصصة في علم الأعصاب

وأوضح الباحث في علوم الفضاء محمود إسماعيل "نيورالينك في بدايتها ٢٠١٦ كانت أبحاثها حواليها شويه غموض كشركة متخصصة في علم الأعصاب وكانت بتركز على إنتاج شريحه دماغيه ليها نطاق ترددي عالي تقدر توصل بين ادمغه البشر والموبايلات واجهزة الكمبيوتر"

شركة أيلون ماسك وشريحة الدماغ، فيتو



التقنية المعقدة التي تستخدمها شركة "نيورالينك" تعتمد علي أنظمة خيوط رفيعة جدًا، كل منها يمثل قطب كهربائي لكي يتم زرعه في الدماغ، فهذا المجس الصغير لديه أكثر من 3000 قطب كهربائي، موصولة بأسلاك مرنة أرفع من شعرة الإنسان، ويمكن أن يراقب نشاط 1000 خلية عصبية في الدماغ.

الأسلاك تتصل لاسلكيًا بجهاز صغير خلف اذن الإنسان

وهذه الأسلاك تتصل لا سلكيًا بجهاز صغير خلف اذن الإنسان، تشبه السماعات المستخدمه حاليا لتقوية حاسه السمع، ودور الاسلاك أنها تقوم بالتقاط الإشارات الصادرة من المخ وإرسالها للجهاز الصغير، الذي يرسله مباشرة إلي الكمبيوتر ويتم تحويل إشارات الدماغ إلي مجموعه من الأوامر يستطيع الكمبيوتر تنفيذها.

أيلون ماسك يشرح طريقة تركيب الشريحة، فيتو



وهناك تخوفات من إجراء العملية على البشر، حيث يقوم الروبوت بإجراء العمليه الجراحية، هي آله شديدة التعقيد وعالية الدقة، قادره للوصول داخل دماغ الإنسان، وتستخدم ابره وخيوط تشبه ماكينات الخياطه بالضبط، وتقوم بتحويط الخيوط العصبية في مكانها المحدد، والروبوت الحالي فيه ابره صغيرة جدًا، لا تتجاوز ٤٠ ميكرو متر، قادره علي استيعاب خيوط الغرسه وإدخالها بدقة في القشرة الدماغية، مع تجنب الاوعية الدموية المرئية، لكن ماذا لو حدث خلل في الروبوت أثناء إجراء العملية؟!

توسع دور الروبوت في جراحة زراعة شريحة بالدماغ

شركة إيلون ماسك تعمل حاليًا علي توسع دور الروبوت في الجراحة، لتقصير الزمن المطلوب، ولإكمال العملية، ويقول إيلون ماسك أنه "يتمني أن تكون العملية بسيطة وتتم بدون تخدير كلي أو أن يجلس الشخص في المستشفي أكتر من يوم مثلا!"



يذكر موقع "أمريكان ساينس" أن أول التطبيقات في زرع شريحة بالدماغ هو علاج من يعانون من اضطرابات وأمراض الدماغ والعمود الفقري والشلل، ومشكلات السمع والإبصار، لكن هناك مراحل متقدمة أخرى للشريحة.

شريحة أيلون ماسك تتحكم في العقل البشري، فيتو



وصف أيلون ماسك أن الشريحة تمنح البشر "قدرات معززة"، مثل القدرة على نقل المقاطع الصوتية مباشرة إلى العقل و"نيورالينك" تهدف إلى إنشاء واجهة دماغية كاملة قادرة على ربط الذكاء البيولوجي والاصطناعي على المدي الطويل، حتى أن ماسك يرى أن البشر لن يحتاجوا إلا فتح فمهم ليتكلموا ويتواصلوا مع بعض، لأنهم سيتواصلون بالشريحة عن طريق التخاطر، وسيكون لديهم القدره علي حفظ الذكريات، واستدعاء ذلك وقتما تحب، كما يمكن تحميلها حتي بعد الوفاة لنقلها الي كمبيوتر او شريحه روبوت او انسان آلي آخر!" وهنا مكمن الخطر، كما يصفه البعض.

شريحة أيلون ماسك في الدماغ، فيتو



حسب موقع "أمريكان ساينس"، قامت نيورالينك بتجريب الفكرة على 3 آلاف من حيوانات المختبر، وأتاحت ما توصلت له من نتائج للجميع عبر نشر ورقة بحث على شبكة الإنترنت.

مدير التجارب السريرية مهندس تغيير العالم

وفتحت شركته "نيورالينك" باب التقديم لوظيفة في الشركه تحت مُسمى "مدير التجارب السريرية" الجديدة، ومن يتولي المنصب يطلق عليه اسم "مهندس تغيير العالم"، من خلال بناء الفريق المسؤول عن إدارة التجارب، بالتعاون مع عدد من أذكى الخبراء وأكثرهم موهبة من مختلف المجالات الطبية والهندسية!.

مخاوف شريحة أيلون ماسك، فيتو



كما ذكرت شركة "نيورالينك" أنها تحتاج محاكاه لمليون خليه عصبيه قبل أن تتمكن من بناء بنية تحتيه للربط بين الادمغة والآلات، وإذا سارت الشركة بهذا المعدل فلن تتمكن من تحقق هدفها إلا عام ٢١٠٠.



ويقول محمود إسماعيل إنه "في الوقت الحالي فيه مخاوف حقيقيه ان الشرائح دي تتعرض للهاكر والقرصنة وبالتالي تهديد للحياة الانسانيه وخصوصيتها، وممكن يحول البشر الي وسائل تدميرية في أيد اللي هيقوم بقرصنه عقولنا"



وتابع إسماعيل مخاوفه فقال: "كمان احتماليه ان الشرائح الالكترونيه دي تتعرض لاي تلف وبالتالي ممكن صحتنا الجسديه تتأثر بشكل غير معروف، ودي مش مجرد مخاوف علي أثار جانبية، دي مخاوف بتهدد كون الانسان، انسان في الاصل قادر علي الاختيار وبتاخد منه الحق في خصوصية حياته وكمان بتدخل نوايا تفكيره فهل ممكن في يوم من الايام نتحاسب علي نيه تفكيرنا فقط حتي من قبل ما تتحول النية لفعل حقيقي!"

شريحة أيلون ماسك تفيد المصابين بالشلل، فيتو



وعلق إسماعيل قائلًا: "ايلون ماسك بالتأكيد فاهم وشايف المخاوف دي لكن رؤيته ان اختيارتنا قدام تقدم الذكاء الاصطناعي محدوده جدا وان وجوده هيطغي علي حياتنا فلازم قدام الخطر ده نلاقي طريقه لتطوير ذكاء الانسان بدل تطوير ذكاء الكمبيوترات اللي بقي مراحله متقدمه جدا!"



وقال إيلون ماسك، في لقاء مع وول ستريت جورنال، "إن الشرائح مش بتشكل خطر علي صحه الانسان اطلاقا وعلى المدى الطويل، تتطلع الشركة إلى تحقيق درجة من التعايش بين البشر والذكاء الاصطناعي."

شريحة أيلون ماسك تثير مخاوف البشر في العالم

وأثارت شريحة أيلن ماسك التي يتم زراعتها في الدماغ جدلًا ومخاوف عديدة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقال إسلام جمعة "وافقت FDA أمريكا علي بدء إجراء اختباراتها علي البشر في نفس الوقت الذي يجري فيه تحقيق مع الشركة بسبب احتمال تسبب الشريحة في أمراض خطيرة عند فصلها من الدماغ.. مش ممكن أصدق إن فيه شخص عاقل ممكن يسبب أحد يجرب في دماغه وعقله.."

وعلق جابر عبد الله قائلًا: "من أسوء المشاريع الاخلاقية لعدم احترام الانسان هو مشروع شريحة المخ، يحسسك ان الانسان ناقص مواصفات معينه، ايلون ماسك شخص لا يؤمن بوجود إله، فمن بدايتها تغسل يدك منه، مبادئه قائمة على العلم فقط، جسم الانسان بالنسبة لهم بزنس، وايلون يريد يطور البزنس..."

نجاح تركيب شريحة أيلون ماسك على القرود، فيتو



وقال راجي فضل "إيلون ماسك يتحدث بالخيال.. يتخيل شيئًا ويسعى إلى تحقيقه.. وبما أنه خيال فلا يقبله العقل البشرى لذلك يواجه انتقادات عديدة من العلماء لأنهم لم يتخيلوا كما تخيل. فهل سينجح إيلون ماسك فى تحويل الخيال إلى حقيقة؟ نعم الخيال قد يصبح حقيقة بالفعل، فما هي إلا مسألة وقت فقط. من مائة عام لو قال لك شخص انه سيكون هناك قطعة أد الكف تستطيع من خلالها أن تتواصل مع اى شخص فى العالم، لقلت عليه مجنونًا.. وما هو إلأ مجرد خيال.. ولكن بالفعل تحول الخيال إلى حقيقة بظهور التليفون المحمول. ولكن السؤال الآن: ماذا لو أصيبت هذه الشريحة بفيروس؟ هل يمكن عن طريق هذا الفيروس التحكم فى دماغ الإنسان وتوجيه تفكيره؟ "وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا".



وعبر عمرو محمد عن مخاوفه قائلًا: "شريحة ايلون ماسك خلصت تجارب علي القرود دخلت تجارب سريره يعني البشر جري وحوش خد جزء من الغدة النخامية في عملية مش بتعمل في الواقع الانترلوب انا ايلون ماسك هينخور القشرة وهيحط شريحة تحت فص الايمن ايلون ماسك القرد بينطط ولا لسة مش بيطل تنطيطط"