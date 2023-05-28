الأحد 28 مايو 2023
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صحة ومرأة

بعد دراسة على 300 ألف مريض، الذكاء الاصطناعي يحدد 5 أنواع لقصور القلب

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي حدد 5 أنواع لقصور القلب، فيتو

بعد دراسة أجريت على أكثر من 300 ألف مريض، نجح باحثون من كلية لندن الجامعية، باستخدام أدوات الذكاء الصناعي، في تحديد خمسة أنواع فرعية من قصور القلب، يمكن استخدامها لتوقّع الأخطار المستقبلية للمرضى.

وقصور القلب، مصطلح شامل عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح، ولا تتوقع الطرق الحالية لتصنيف قصور القلب بدقة طريقة تقدم المرض.


بيانات مفصلة لأكثر من 300 ألف مريض

وخلال الدراسة المنشورة الجمعة في دورية "ذا لانسيت ديجيتال هيلث"، نظر الباحثون في بيانات مفصلة لأكثر من 300 ألف مريض تفوق أعمارهم 30 عامًا ممن جرى تشخيص إصابتهم بقصور القلب في المملكة المتحدة على مدى 20 عامًا.

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وباستخدام طرق عدة للتعلم الآلي، حددوا خمسة أنواع فرعية، وهي: البداية المبكرة للمرض، والظهور المتأخر، والرجفان الأذيني المرتبط (الرجفان الأذيني هو حالة تسبب عدم انتظام ضربات القلب)، والتمثيل الغذائي المرتبط بالسمنة، ولكن مع انخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتمثيل الغذائي المرتبط بالسمنة مع أمراض القلب والأوعية الدموية.

 

الأنواع الفرعية في خطر وفاة المرضى

ووجد الباحثون اختلافات بين الأنواع الفرعية في خطر وفاة المرضى في العام التالي للتشخيص، وكانت مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب في عام واحد، كالتالي: البداية المبكرة (20 في المائة)، والظهور المتأخر (46 في المائة)، والرجفان الأذيني المرتبط (61 في المائة)، والتمثيل الغذائي المرتبط بالسمنة، ولكن مع انخفاض معدل الإصابة (11 في المائة)، والتمثيل الغذائي المرتبط بالسمنة مع أمراض القلب (37 في المائة).

 

التنبؤات بالمخاطر المستقبلية

وطوّر فريق البحث أيضًا تطبيقًا يمكن للأطباء استخدامه لتحديد النوع الفرعي الذي يعاني منه الشخص المصاب بقصور القلب، ما قد يحسن التنبؤات بالمخاطر المستقبلية.

ويقول أميتافا بانيرجي، من معهد المعلوماتية الصحية بكلية لندن الجامعية، والباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره الموقع الرسمي للكلية، بالتزامن مع نشر الدراسة: "لقد سعينا إلى تحسين كيفية تصنيفنا لفشل القلب، بهدف فهم أفضل للمسار المحتمل للمرض وإيصال هذا إلى المرضى، فحاليًا، من الصعب التنبؤ بتطور المرض، وقد يؤدي التمييز الأفضل بين أنواع قصور القلب إلى علاجات أكثر استهدافًا، وقد يساعدنا على التفكير بطريقة مختلفة حول العلاجات المحتملة".

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