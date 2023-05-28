الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

البحوث الفلكية تكشف نتائج أرصاد أقوى وألمع وميض لأشعة جاما

جاد القاضى،فيتو
جاد القاضى،فيتو

أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن دراسات انفجارات جاما الكونية تعتبر من الدراسات المهمة في علم الفلك الحديث.

 

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن  انفجارات جاما الكونية تعتبر أكثر الأحداث الفلكية لمعانا والأعلى طاقة، وتكمن الفائدة فى دراسة مثل هذه الظواهر على سبيل المثال فى فهم طبيعة المادة المظلمة والثقوب السوداء وكيفية تفاعل المادة ذات السرعات العالية.

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الانفجارات النجمية 

وأشار الي أنه في التاسع من أكتوبر لعام 2022 تم رصد واحدة من أقوى الانفجارات النجمية بواسطة تلسكوب فيرمي الفضائي (Fermi Gamma-Ray Burst Monitor (GBM) المخصص للرصد فى نطاق أشعة جاما حيث تشبع هذا التليسكوب بكم هائل من أشعة جاما عالية الطاقة وايضا تم رصدها بواسطة مرصد نيل جيرلزسويفت  الفضائي (Neil Gehrels Swift Observatory).

 

وأكدت التقارير اﻷولية أن هذا السطوع ﻷشعة جاما هو أقوى وألمع وميض ﻷشعة جاما يحدث منذ الحضارة الإنسانية ويعد هذا الوميض ناتج عن انفجار نجمي قريب يبعد عن اﻷرض مسافة قدرها 2.4 بليون سنة ضوئية وهو المع بأكثر من 50 ضعف من أى وميض لأشعة جاما تم تسجيله فىالماضى، ويتوقع أن يصل مثل هذا الوميض إلى اﻷرض مرة كل عشرة آلاف سنة لذلك فهى فرصة رائعة غير متوقع تكرارها في حياة اﻷشخاص.

 

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وبمجرد اكتشاف ورصد هذا الانفجار باستخدام التلسكوبات الفضائية فى نطاق أشعة جاما والإعلان عنه اتجهت العشرات من التلسكوبات الأرضية والفضائية لرصد الانفجار فى النطاقات الطيفية المختلفة (الأشعة السينية - الضوء المرئى - الأشعة تحت الحمراء- الأشعة الراديوية) لمراقبة هذا الحدث ورصد التوهج الناتج عنه وأيضا تحديد مكانه بدقة وقد أطلق العلماء على هذا الانفجار اسم    (Gamma Ray Burst - GRB221009A).

وكان من بين هذه التلسكوبات تلسكوب مرصد القطامية الفلكي الذي يعد أكبر تليسكوب فى أفريقيا والشرق اﻷوسط، حيث قام فريق بحثي من قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برصد هذه الظاهرة النادرة باستخدام منظار ذو مرآة عاكسة بقطر 1.88 متر، حيث قام الباحثين المصريين برصد هذا التوهج الضوئى على عدة ليال وحساب القياسات واﻷقدار الضوئية له بدقة عالية وأشادت الجهات العلمية الدولية المتخصصة بدقة أرصاد منظار القطامية الفلكى.
 

وبعد الدراسة وتحليل البيانات المأخوذة بالتلسكوبات بواسطة فلكيين من أنحاء العالم تم نشر عدة أبحاث خاصة بدراسة هذا الانفجارو شارك ثلاثة باحثين من قسم الفلك (على تقى، أحمد شكرى، أحمد فؤاد) ممن رصدوا هذا الانفجار باستخدام منظار مرصد القطامية الفلكى في أحد هذه الأبحاث والذي تم نشره في واحدة من أقوى المجلات الدولية المتخصصة في الفيزياء الفلكية (The Astrophysical Journal Letters) ذات معامل تأثير قدره 8.811 (Q1) وذلك فى التاسع من مايو لعام 2023 بقيادة باحثين من مراصد عالمية أخرى.  

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الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية انفجار نجمي مرصد القطامية الفلكى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية

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