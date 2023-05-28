25 صورة ترصد جولة محافظ الدقهلية في مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جولة مفاجئة تفقد خلالها سير العمل بمصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب..

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة بناء الإنسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

ففي محافظة الدقهلية وفي اطار التعاون التنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

قام "مختار" اليوم بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بمصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، وقال "مختار" ان مصنع سندوب تم إنشاؤه على مساحة 16 فدانا بطاقة استيعابية 1200 طن يومي بتكلفة إجمالية بلغت 233 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

واوضح "مختار" انه سبق انشاء مصنع سندوب نقل تراكمات تاريخية من موقع التنفيذ بلغ حجمها مليون طن من تراكمات القمامة استمرت لاكثر من ثلاثين عاما..

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

وقد استمع " محافظ الدقهلية إلى شرح تفصيلي عن العمليات التي تتم داخل المصنع من رئيس مجلس ادارة شركة ايكارو بداية من منطقة الاستقبال والمناولة ووحدات فصل المادة العضوية ووحدات الفصل بالهواء وسير الفرز ومنطقة المعالجة البيولوجية وانتهاء بمنطقة نخل السماد العضوي..

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

واوضح مختار" أن إنشاء مصانع تدوير جديدة وإعادة تأهيل المصانع القائمة بنطاق المحافظة يأتي في غطار دعم وزارة التنمية المحلية لمحافظة الدقهلية في تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية بما يحافظ علي البيئة والصحة العامة ويضمن التخلص السليم والأمن من المخلفات..

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

وجدير بالذكر أن المحافظة استهدفت من خلال خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات تعظيم الاستفادة بما هو موجود باعادة تاهيل ورفع القدرة التصميمية لمصانع تدوير المخلفات بمراكز ومدن المحافظة في كل من أجا والسنبلاوين وبلقاس الي جانب انشاء مصانع جديدة منها مصنع سندوب وكذا مصنع المنزلة وجاري التنسيق لانشاء مصانع لخدمة المنطقة الجنوبية هذا بالاضافة لانشاء المدفن الصحي الهندسي علي مساحة 50 فدان بناحية قلابشو لاستقبال مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع بدائرة المحافظة والتخلص الامن منها في خلايا مجهزة ومعزولة عن مفردات النظام البيئي لتكتمل بذلك منظومة المعالجة والتدوير وحتي يشعر المواطن بالجدوي من تطوير منظومة المخلفات البلدية..

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

وقد ثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة فى المحافظة عملا علي ارضاء المواطنين..

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

جولة محافظ الدقهلية بمصنع مخلفات سندوب، فيتو

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايكاروا ووفد الشركة...