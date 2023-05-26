الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين بعد صلاة الجمعة (صور)

جانب من اداء الصلاة
جانب من اداء الصلاة بمسجد النصر، فيتو

أدى الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم.

بحضور المحافظ جانب من أداء الصلاة بمسجد النصر، فيتو

 وثمن المحافظ  دور وزارة الأوقاف علي دعمها الكامل لكافة المساجد سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها.

بحضور المحافظ جانب من أداء الصلاة بمسجد النصر، فيتو

وجاء ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المساجد وإعادة صيانتها وترميمها والمرور عليها، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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بحضور المحافظ جانب من أداء الصلاة بمسجد النصر، فيتو

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعة بأداء صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة ويلتقي المواطنين ويستمع إلي مطالبهم.

مسجد النصر بالمنصورة، فيتو

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة.

 

بحضور المحافظ جانب من اداء الصلاة بمسجد النصر، فيتو

وثمن " المحافظ " دور وزارة الأوقاف علي دعمها الكامل لكافة المساجد سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها وترميمها وتأهيل وتدريب الائمة والخطباء من أجل شرح وتوضيح صحيح الدين للمواطنين.

 

بحضور المحافظ جانب من اداء الصلاة بمسجد النصر، فيتو

ومن جانبه تحدث خطيب الجمعة الشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر خلال خطبته  عن فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم منها نيل شفاعته، مشيرا إلي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة ومن فضائلها نيل رحمة الله تعالي، ومغفرة الخطايا ورفع الدرجات، وكفاية الهموم.

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