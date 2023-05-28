ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

في مشهد طريف وثقته كاميرات الهواتف المحمولة دخل ماعز إلى أحد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية التركية

ماعز في انتخابات تركيا

ودخل الماعز إلى مركز الاقتراع، وطرافة المشهد دفعت الموجودين داخل المكان لتصويره.

ولم يعرف ما إذا كان دخوله صدفة أم أن أحدا اصطحبه معه إلى مركز الاقتراع.

İstanbul’da bir vatandaş kuzusuyla oy kullanmaya geldi. pic.twitter.com/UlP01ZbG6N — Onedio (@onediocom) May 28, 2023

وتتواصل في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، حيث يدلي الأتراك بأصواتهم في جولة الحسم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

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فيما أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أن الإقبال على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة كبير، مشيرًا إلى عزم الهيئة الكشف في وقت مبكر عن النتائج عقب إغلاق مراكز الاقتراع.

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