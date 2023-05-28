رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

خالد العناني، وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رسالة للسفير التركي في القاهرة، وذلك بعد إعلان دعم تركيا للدكتور خالد العناني، الوزير السابق للآثار، لمنصب المدير العام لليونسكو.

تركيا تدعم خالد العناني وساويرس يرد برسالة

دعم خالد العناني من قبل تركيا، دفع المهندس نجيب ساويرس لتوجيه رسالة شكر للقائم بأعمال تركيا في القاهرة، السفير التركي صالح موطلوشن، الذي أكد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن تركيا قررت التصويت لمرشح مصر الدكتور خالد العناني، ليصبح مديرا عاما لمنظمة اليونسكو، ليرد المهندس نجيب ساويرس برسالة عاجلة على سفير تركيا، الداعم لخالد العناني، فقال: "إختيار عظيم.. شكرًا لكم".

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جدير بالذكر أن جمهورية تركيا أعلنت، أمس السبت، دعمها لوزير الآثار السابق خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

المرشحون لمنصب مدير عام اليونسكو

يذكر أن مصر قدمت مرشحها الجديد في منصب مدير عام منظمة اليونسكو، وهو الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، وأعلنت مصر ترشيحه لهذا المنصب، والتي تستمر من 2025 حتى 2029.



كما أظهرت عدد من الدول نيتها في تقديم مرشح لها، وتأتي دولة الإمارات على رأس الدول التي تنوي ترشيح نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبو ظبي وعضو في المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات.



أما المملكة العربية السعودية فتنوي ترشيح هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، مندوبة المملكة الدائمة لدى اليونسكو، حسبما قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، في تصريحات له.

من يختار مدير عام اليونسكو المقبل؟

يذكر أن المديرة العامة لليونسكو الحالية هي أودري أزولاي، وهي فرنسية الجنسية، وتنتهي فترة الثانية لتوليها المنصب عام 2025.



ويتم ترشيح المدير العام لليونسكو من قبل المجلس التنفيذي، حيث يتولى المؤتمر العام، بعد ذلك مهمّة تعيينه لفترة أربع سنوات، ويتم الاستماع إلى لمرشّحين لمنصب المدير العام لليونسكو خلال جلسة المجلس التنفيذي.



ويكون اختيار الشخص الذي سيرشّحه المجلس التنفيذي عن طريق الاقتراع السري، خلال تصويت سيجري تنظيمه أثناء الجلسة وبعد ذلك، يتولّى رئيس المجلس التنفيذي مهمّة إعلام المؤتمر العام باسم المرشّح الذي اختاره المجلس. ويجب على المؤتمر العام النظر بهذا الترشيح ومن ثمّ انتخاب الشخص الذي يقترحه المجلس التنفيذي، عن طريق الاقتراع السري أيضًا.

عالم المصريات الدكتور خالد العناني

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، تولي حقيبة وزارة الآثار في مارس لعام 2016، في حكومة الدكتور شريف إسماعيل، واستمر في وزارة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية، ثم صدر قرار بضم وزارتي السياحة والآثار في 22 ديسمبر لعام 2019 تحت رئاسته، وغادر الوزارة في الـ 14 من أغسطس لعام 2022.



تخرج خالد العناني من كلية الإرشاد السياحي، وعين معيدًا في جامعة حلوان ثم مدرسا مساعدًا، وحصل على الدكتوراه في علم المصريات. وعمل أستاذًا لعلم المصريات والسياحة قسم الإرشاد، بكلية السياحة وإدارة الفنادق، جامعة حلوان، منذ عام 2011.



كما أن خالد العناني هو عضو مراسل في معهد الآثار الألماني في برلين، والمدير السابق لمركز التعليم المفتوح "2010، 2012". وأستاذ زائر جامعة بول فاليري. وقام بتدريس اللغة المصرية القديمة، والحضارة والآثار، في العديد من الجامعات العامة والخاصة.



وقام خالد العناني بتدريس اللغة المصرية القديمة والحضارة والآثار في العديد من الجامعات العامة والخاصة، وأشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية والتدريس في الحفاظ على التراث دورة الماجستير وإدارة الموقع وحدة حرارية بريطانية، جامعة براندنبورج للتكنولوجيا كوتبوس بألمانيا.