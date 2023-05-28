الأحد 28 مايو 2023
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خارج الحدود

أردوغان يوجه رسالة أخيرة قبل الإعادة، وأوغلو يدعو الناخبين لانتشال تركيا من "الحفرة المظلمة"

مرشحا الانتخابات
مرشحا الانتخابات الرئاسية التركية، فيتو

الانتخابات الرئاسية التركية، سعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للاستفادة من قوة الدفع التي حصل عليها قبل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة، اليوم الأحد، وحث الأتراك على المشاركة بأعداد كبيرة في عملية التصويت، في حين دعا منافسه كمال كليتشدار أوغلو الناخبين إلى انتشال بلادهم من "الحفرة المظلمة"، التي أحاطت بالبلاد خلال حكم أردوغان الممتد منذ عقدين.


8 ملايين غابوا عن الجولة الأولى

ويهدف المرشحان إلى الفوز بتأييد ثمانية ملايين ناخب لم يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى.

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وأظهرت الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو  تفوق أردوغان على كليتشدار أوغلو، وحصل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحلفاؤه على أغلبية برلمانية في التصويت الأولي.

وفي خطاب أمام حشد من مؤيديه الملوحين بالأعلام في منطقة بيكوز بإسطنبول خلال تجمع انتخابي أخير، طلب أردوغان من الناخبين التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.


أردوغان يحشد مناصريه

وقال "هل سنركض إلى صناديق الاقتراع اليوم؟ هل سنُدلي بأصواتنا في الساعات الأولى من الصباح؟ لن نخسر أي شخص أدلى بصوته في الجولة الأولى"، فيما رد مناصروه بحماس "نعم".

 

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

دعا الرئيس التركي أردوغان، في كلمة متلفزة  النساء التركيات إلى تأجيل  كل الأعمال للمشاركة في التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.


أردوغان يدعو النساء التركيات للمشاركة في الانتخابات

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد نظمه الفرع النسوي لحزب العدالة والتنمية: "لقد سرت معكم في مسيرتي السياسية التي امتدت 40 عاما،  ووصلت إلى ما وصلت إليه بدعاء الأمهات".

وتابع أردوغان: "النساء هن أبطال النضال من أجل الوطن والأمة".

كما ربط الجولة الثانية من الانتخابات بذكرى سقوط القسطنطينية، قائلا: "يوم الأحد سنحقق النصر، ويوم الاثنين سنحتفل بفتح اسطنبول".

وخاطب أردوغان الحشود: "لا تضعوا خططا ليوم الأحد. هذه الفرصة تأتي مرة كل خمس سنوات. يمكنكم الذهاب في نزهة أو العمل في أي يوم آخر، ولكن لن تكون هناك فرصة أخرى للتصويت".


ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات التركية اليوم 28 مايو،  خلال الجولة الأولى، حصل أردوغان على 49 % من الأصوات، في حين حصل خصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو على 44 %.

ويوم الخميس الماضي أعلن رئيس حزب العمال التركي أركان باش،  عن توقعاته بأن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، سيكون لصالح مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

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الانتخابات الرئاسية التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمال كليتشدار أوغلو حكم اردوغان أسطنبول

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