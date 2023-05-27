الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

الدوري الألماني، كومان يحقق رقمًا تاريخيًا مع بايرن ميونخ

كومان، فيتو
كومان، فيتو

الدوري الألماني، حقق الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن موينخ، رقمًا تاريخيًا، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، سيصعب تحطيمه خلال السنوات المقبلة.

وقاد كومان، فريقه بايرن ميونخ لتحقيق لقب البوندسليجا، للموسم الحادي عشر على التوالي، بعد فوزه على مضيفه كولن، بهدفين لهدف، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 34 للدوري الألماني.

وتوج البايرن باللقب، بعد تعادل دورتموند أمام ضيفه ماينز (2-2)، وفوز الفريق البافاري بنتيجة (2-1)، ليستفيد عملاق البوندسليجا من قاعدة فارق الأهداف التي حسمت اللقب لصالحه.

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وخاض كومان 12 موسما في مسيرته مع كرة القدم حتى الآن، حقق فيهم لقب الدوري جميعًا.

وبدأ كومان مسيرته مع باريس سان جيرمان، واستمرت لمدة موسمين، حقق فيهما لقب الدوري الفرنسي، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس لمدة موسمين أيضًا، ويتوج بلقب الدوري الإيطالي، ثم أتبع ذلك بتحقيق لقب البوندسليجا في 8 مواسم متتالية مع البايرن.

 وانتهت مباراة بايرن ميونخ وكولن بفوز البافاري بهدفين مقابل هدف،  في المباراة التي أقيمت على ملعب كولن، في الجولة 34 والأخيرة من البوندسليجا، وكان يحتاج بايرن ميونخ للفوز، وتعثر دورتموند لكي يفوز بلقب الدوري، وبهذه النتيجة خطف بايرن ميونخ لقب الدوري للمرة 11 علي التوالي و33 في تاريخه.

أحداث المباراة

استحوذ بايرن علي مجريات المباراة منذ البداية، واستطاع إحراز هدف أول عن طريق كومان في الدقيقة 8 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وبعد إحراز الهدف تراجع مستوي بايرن ليبدأ كولن بالضغط، وأضاع فرصة هدف محقق تصدي لها سومر في الدقيقة 18، ومنع القائم هدفا ثانيا للبافري عن طريق توماس مولر، وحصل شميتز لاعب كولن علي بطاقة صفراء في الدقيقة 29، وفي الدقيقة 45 استطاع ليروي ساني إحراز هدف ثاني وألغاه الفار  لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف، وفي الشوط الثاني ظلت الكرة حائرة بين الفريقين حتي استطاع كولن لخطف هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق لوبيتشيتش واستطاع جمال موسيالا خطف الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 89 ليفوز بايرن باللقب للمرة الحادية عشر علي التوالي.

بايرن ميونخ يفوزعلى كولن ويخطف لقب البوندسليجا للمرة 33 في تاريخه

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