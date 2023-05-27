الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

بعد فوز بايرن ميونخ باللقب، أرقام هامة في تاريخ البوندسليجا

البوندسليجا، فيتو
البوندسليجا، فيتو

بعد أن استطاع بايرن ميونخ  الفوز على كولن بهدفين مقابل هدف توج الفريق البافاري ببطولة البوندسليجا للمرة 33 في تاريخه والمرة الحادية عشر على التوالي حيث سيطر نادي البايرن على لقب الدوري منذ عام 2012 حتى الآن.

ونذكر لكم في التقرير التالي بدايات الدوري الألماني  وأبرزالأرقام الهامة في تاريخ البوندسليجا: 

 

بداية البطولة 

تأسس بطولة الدوري الألماني  عام 1900 عندما  قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تنظيم أول بطولة رسمية في البلاد وقد حدث ذلك بالفعل في عام 1903 حينها  تم إنشاء أول دوري رسمي في ألمانيا وفكرته جمع ابطال الدوريات الإقليمية في ألمانيا ليتنافسون في ما بينهم بنظام خروج المغلوب.

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 واستضافت مدينة هامبورج في الموسم الأول المباراة النهائية التي جمعت ناديي "دي اف سي براج "و "فاو اف بي لايبزيج "وانتهت بفوز لايبزيج  بنتيجة 7–2 ليتوج بعد ذلك باللقب.

تأسيس البوندسليجا 
 

تعتبر البوندسليجا التي تأسست عام 1963 أول دوري محترف ألماني كما أنها تعتبر نقطة تحول وتغير كبير في الدوري الألماني حيث تم التخلي عن الدوريات الإقليمية وتم إلغاء نظام الأدوار الاقصائية المستخدم في الدوريات السابقة واستبداله بنظام الدوري.

 وقد شارك في الموسم الأول للبوندسليجا 16 فريق وقد توج نادي كولن باللقب في الموسم الأول وكانت أول مباراة في البوندسليجا بين فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند وفاز الأول بنتيجة 3–2 وأول هدف تم تسجيله في البوندسليجا.

 

 

 

 

الأكثر فوز بالدوري الألماني تاريخيا 

1-بايرن ميونخ 33 مرة 

2-نورنبرج 9 مرات 

3-بوروسيا دورتموند 8 مرات 

4-شالكه 7 مرات 

5-هامبورج 6 مرات 

6-شتوتجارت، مونشنجلادباخ 5 مرات 

 

 

 

أبطال البوندسليجا في القرن الحالي 

1999–00:  بايرن ميونخ
2000–01:  بايرن ميونخ
2001–02:  بوروسيا دورتموند
2002–03:  بايرن ميونخ

2003–04:  فيردر بريمن
2004–05:  بايرن ميونخ
2005–06:  بايرن ميونخ
2006–07:  شتوتغارت
2007–08: Logo  بايرن ميونخ
2008–09:  فولفسبورغ
2009–10:  بايرن ميونخ
2010–11: بوروسيا دورتموند
2011–12:  بوروسيا دورتموند
ومنذ موسم 2012/2013 حتي موسم 2021 / 2022 فاز بايرن ميونخ بجميع ألقاب البوندسليجا 

2012–13:  بايرن ميونخ
2013–14: بايرن ميونخ
2014–15:  بايرن ميونخ
2015–16:  بايرن ميونخ
2016–17:  بايرن ميونخ
2017–18:  بايرن ميونخ
2018–19: بايرن ميونخ
2019–20:  بايرن ميونخ
2020–21:  بايرن ميونخ
2021–22: بايرن ميونخ

الموسم الحالي: بايرن ميونخ 

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