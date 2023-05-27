ترتيب الدوري الألماني 2023 بعد انتهاء الجولة الأخيرة وتتويج بايرن ميونخ

ترتيب الدوري الألماني 2023، حافظ بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني"البوندسليجا" للموسم الحادي عشر على التوالي، بعد فوزه على مضيفه كولن 2-1 اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 34 للدوري الألماني.

وتوج البايرن باللقب، بعد تعادل دورتموند أمام ضيفه ماينز، (2-2)، وفوز الفريق البافاري بنتيجة (2-1)، ليستفيد عملاق البوندسليجا من قاعدة فارق الأهداف التي حسمت اللقب لصالحه.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أصبح بايرن ميونخ أكثر فريق يتوج بعدد مرات متتالية بلقب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى 11 لقبا متتاليا.

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ويأتي في المركز الثاني، فريق يوفنتوس، الذي توج بالدوري الإيطالي 9 مرات متتالية، ثم أولمبيك ليون، الذي توج بالدوري الفرنسي 7 مرات متتالية.

نتائج الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني



-كولن يخسر أمام بايرن ميونخ 2/1

-دورتموند يتعادل أمام ماينز 2/2

-لايبزيج يفوز على شالكه 2/4

-يونيون برلين يفوز على فيردربريمن 0/1

-بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على أوجسبورج 0/2

-إينتراخت فرانكفورت يفوز على فرايبورج 2/1

-بوخوم يفوز على ليفركوزن 0/3

-فولفسبورج يخسر أمام هيرتا برلين 2/1

-شتوتجارت يتعادل أمام هوفنهايم 1/1

ترتيب الدوري الألماني 2023

1- بايرن ميونيخ 71 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 71 نقطة

3- لايبزيج 66 نقطة

4- يونيون برلين 62 نقطة

5- فرايبورج 59 نقطة

6- باير ليفركوزن 50 نقطة

7- آينتراخت فرانكفورت 50 نقطة

8- فولفسبورج 49 نقطة

9- ماينز 46 نقطة

10- بوروسيا مونشنجلادباخ 43 نقطة

11- كولن 42 نقطة

12 هوفنهايم 36 نقطة

13- فيردر بريمن 36 نقطة

14- بوخوم 35 نقطة

15- أوجسبورج 34 نقطة

16- شتوتجارت 33 نقطة

17- شالكه 31 نقطة

18- هيرتا برلين 29 نقطة



جدول ترتيب الدوري الألماني 2023

بداية الدوري الألماني



تأسس بطولة الدوري الألماني عام 1900 عندما قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تنظيم أول بطولة رسمية في البلاد وقد حدث ذلك بالفعل في عام 1903 حينها تم إنشاء أول دوري رسمي في ألمانيا وفكرته جمع ابطال الدوريات الإقليمية في ألمانيا ليتنافسون في ما بينهم بنظام خروج المغلوب.

واستضافت مدينة هامبورج في الموسم الأول المباراة النهائية التي جمعت ناديي "دي اف سي براج "و "فاو اف بي لايبزيج "وانتهت بفوز لايبزيج بنتيجة 7–2 ليتوج بعد ذلك باللقب.

تأسيس البوندسليجا



تعتبر البوندسليجا التي تأسست عام 1963 أول دوري محترف ألماني كما أنها تعتبر نقطة تحول وتغير كبير في الدوري الألماني حيث تم التخلي عن الدوريات الإقليمية وتم إلغاء نظام الأدوار الاقصائية المستخدم في الدوريات السابقة واستبداله بنظام الدوري.

وقد شارك في الموسم الأول للبوندسليجا 16 فريق وقد توج نادي كولن باللقب في الموسم الأول وكانت أول مباراة في البوندسليجا بين فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند وفاز الأول بنتيجة 3–2 وأول هدف تم تسجيله في البوندسليجا.



الأكثر فوز بالدوري الألماني تاريخيا



1-بايرن ميونخ 33 مرة

2-نورنبرج 9 مرات

3-بوروسيا دورتموند 8 مرات

4-شالكه 7 مرات

5-هامبورج 6 مرات

6-شتوتجارت، مونشنجلادباخ 5 مرات

أبطال البوندسليجا في القرن الحالي



1999–00: بايرن ميونخ

2000–01: بايرن ميونخ

2001–02: بوروسيا دورتموند

2002–03: بايرن ميونخ

2003–04: فيردر بريمن

2004–05: بايرن ميونخ

2005–06: بايرن ميونخ

2006–07: شتوتغارت

2007–08: Logo بايرن ميونخ

2008–09: فولفسبورغ

2009–10: بايرن ميونخ

2010–11: بوروسيا دورتموند

2011–12: بوروسيا دورتموند

ومنذ موسم 2012/2013 حتي موسم 2021 / 2022 فاز بايرن ميونخ بجميع ألقاب البوندسليجا

2012–13: بايرن ميونخ

2013–14: بايرن ميونخ

2014–15: بايرن ميونخ

2015–16: بايرن ميونخ

2016–17: بايرن ميونخ

2017–18: بايرن ميونخ

2018–19: بايرن ميونخ

2019–20: بايرن ميونخ

2020–21: بايرن ميونخ

2021–22: بايرن ميونخ

الموسم الحالي: بايرن ميونخ