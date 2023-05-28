محاولات في الأهلي لتجهيز حمدي فتحي لمباراة العودة أمام الوداد المغربي

قالت مصادر داخل الأهلي أن هناك محاولات من أجل تجهيز حمدي فتحي لاعب الفريق لمباراة العودة أمام الوداد المغربي في المغرب يوم ١١ يونيو المقبل.

أضافت: فرص اللاعب في اللحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا سواء ذهابا أو إيابا تبدو صعبة حيث يعاني من مزق في العضلة الخلفية تعرض له في التدريبات الأخيرة.

وأوضحت: حمدي فتحي خارج مباراة الذهاب أمام الوداد رسميا ولكن هناك محاولات لتجهيزه لمباراة العودة ولكن يبقي الأمر بعيد بنسبة كبيرة.

يعقد خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماع جديد يحسم عدد الحضور الجماهيري الرسمي لنهائي دوري الابطال الإفريقي بين الأهلي والوداد المغربي المحدد له يوم ٤ يونيو القادم علي ستاد القاهرة.

وعلمت فيتو أن الأهلي يواصل اتصالاته للحصول على السعة الكاملة في نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي أو علي الاقل ٥٢ ألف مشجع كما حدث أمام الرجاء المغربي.

وقالت مصادر إن الأهلي لديه رغبه في الحصول على السعة الكاملة خاصة بعد أن شهدت الساعات الماضية الحصول علي موافقات بحضور ؛٢٠ ألف مشجع فقط.

وشهدت هذه الساعات اتصالات رفيعة المستوى من جانب إدارة الأهلي للحصول على الموافقة الأمنية للسعة الكاملة للجماهير في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا.

يضع الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللمسات الأخيرة على إجراءات السفر إلي المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم ١١ يونيو المقبل.

وعلمت فيتو ان الأهلي بدأ مبكرا إنهاء كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي المغرب حيث يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني البعثة إلي الدار البيضاء من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق.

وسادت حالة من الارتياح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر بعد إعلان جاهزية محمد الشناوي لنهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وقالت مصادر داخل الأهلي أن كولر تسلم تقريرا طبيا بشأن جاهزية محمد الشناوي وأكد إن اللاعب لعب دور كبير في تجهيز نفسه للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد إصابته مؤخرا في عضلة السمانة.

ويخضع حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاشعة اليوم الأحد من أجل تحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات.

وتعرض لاعب الأهلي لمزق عضلي سيبعده عن مباراة سيراميكا كليوباترا غدا بالإضافة إلي ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم ٤ يونيو القادم.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا غد الإثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا غدا الإثنين على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وهي مباراة مؤجلة من الجولة 27 من المسابقة المحلية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امس السبت دراسة فريق سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الفريقين غدٍ الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على نظيره طلائع الجيش أمس الأول بثنائية دون رد في المباراة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد، أمس الأول فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى فى جميع البطولات

ويعد الفوز على فريق طلائع الجيش هو الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى خلال ال خلال ال44 التى قاد فيها الفريق الأحمر بجميع البطولات حيث فاز في 34 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 23 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

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