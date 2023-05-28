الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية على حمام السباحة (صور)

حفل زفاف نجل ماجد
حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو 

احتفل يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني بحفل زفافه للمرة الثانية في الجونة وسط أصدقائه، وذلك بعدما احتفل بزفافه للمرة الأولى يوم الجمعة الماضية بأحد الفنادق الكبرى.

و ظهر يوسف ماجد الكدواني وهو يرقص وسط أصدقائه في الجونه على “حمام السباحة" احتفالا بزفافه.

واحتفل يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى يوم الجمعة الماضي.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو 

حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

وأحيا حفل الزفاف الفنان محمود الليثي، وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركة ماجد الكدواني فرحته في حفل زفاف ابنه “يوسف” ومن أبرز الحضور الفنان كريم عبد العزيز وهاني رمزي ومحمد رضوان وريهام عبد الغفور ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وغيرهم.

-إعلانات-

وحرص يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني على إقامة حفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بحضور الأقارب والأصدقاء المقربين، وذلك بعدما انتهى من مراسم زواجه في إحدى الكنائس.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو 

حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني 

وظهر “يوسف” وهو يرقص برفقة زوجته أثناء حفل زفافهما المقام حاليًّا في أحد الفنادق الكبرى وسط تصفيق الحاضرين.

وخطف العروسان الأنظار ممن حولهم، حيث ارتدى يوسف ماجد الكدواني بدلة أنيقة، بينما ارتدت عروسه فستانًا أبيض أنيقًا.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو 

وكان يوسف ماجد الكدواني  نجل الفنان ماجد الكدواني قد تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وذلك عقب انتشار صور على السوشيال ميديا، بشكل واسع، وأكد البعض أنها من ليلة حنته.

وظهر يوسف ماجد الكدواني في الصور وهو يرقص برفقة كارلا منصور في حفل عائلي وسط حضور عدد من الأصدقاء.

 

مسلسل الهرشة السابعة

وعلى جانب آخر، ظهر النجم ماجد الكدواني في الحلقة الأخيرة من مسلسل الهرشة السابعة من بطولة الفنانة أمينة خليل والممثل الكبير محمد شاهين.

ولعب الفنان ماجد الكدواني دوره في الواقع كضيف في "البودكست" أو البرنامج الإذاعي الخاص بنادين التي تؤديها الممثلة أمينة خليل.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني نجل ماجد الكدواني حفل زفاف نجل ماجد الكدواني يوسف ماجد الكدواني اخبار الفن

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

جمال شعبان يحذر النساء من الحموضة وألم الكتف: تنذر بأمر خطير

نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية على حمام السباحة (صور)

لا تمس المواطن البسيط، هيئات الأحزاب بالبرلمان توافق على الرسوم والضرائب الجديدة

موعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التركية

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

النطق بالحكم على البلوجر لوشا في إعادة محاكمته بتهمة خطف طفل بعد قليل

البيئة تحذر فئات محددة من الخروج اليوم وتكشف موعد تحسن جودة الهواء

Advertisements

منوعات

المزيد

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

مرصد "جيمس ويب" يسجل اكتشاف وحوش نجمية من الكون المبكر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 28-5-2023

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بتخطي الأزمات وسداد الديون

الإفتاء توضح حكم الشرع في قبول الهدية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية