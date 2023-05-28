نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية على حمام السباحة (صور)

احتفل يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني بحفل زفافه للمرة الثانية في الجونة وسط أصدقائه، وذلك بعدما احتفل بزفافه للمرة الأولى يوم الجمعة الماضية بأحد الفنادق الكبرى.

و ظهر يوسف ماجد الكدواني وهو يرقص وسط أصدقائه في الجونه على “حمام السباحة" احتفالا بزفافه.

واحتفل يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى يوم الجمعة الماضي.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو

حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

وأحيا حفل الزفاف الفنان محمود الليثي، وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركة ماجد الكدواني فرحته في حفل زفاف ابنه “يوسف” ومن أبرز الحضور الفنان كريم عبد العزيز وهاني رمزي ومحمد رضوان وريهام عبد الغفور ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وغيرهم.

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وحرص يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني على إقامة حفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بحضور الأقارب والأصدقاء المقربين، وذلك بعدما انتهى من مراسم زواجه في إحدى الكنائس.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو

حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

وظهر “يوسف” وهو يرقص برفقة زوجته أثناء حفل زفافهما المقام حاليًّا في أحد الفنادق الكبرى وسط تصفيق الحاضرين.

وخطف العروسان الأنظار ممن حولهم، حيث ارتدى يوسف ماجد الكدواني بدلة أنيقة، بينما ارتدت عروسه فستانًا أبيض أنيقًا.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو

وكان يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني قد تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وذلك عقب انتشار صور على السوشيال ميديا، بشكل واسع، وأكد البعض أنها من ليلة حنته.

وظهر يوسف ماجد الكدواني في الصور وهو يرقص برفقة كارلا منصور في حفل عائلي وسط حضور عدد من الأصدقاء.

مسلسل الهرشة السابعة

وعلى جانب آخر، ظهر النجم ماجد الكدواني في الحلقة الأخيرة من مسلسل الهرشة السابعة من بطولة الفنانة أمينة خليل والممثل الكبير محمد شاهين.

ولعب الفنان ماجد الكدواني دوره في الواقع كضيف في "البودكست" أو البرنامج الإذاعي الخاص بنادين التي تؤديها الممثلة أمينة خليل.

حفل زفاف نجل ماجد الكدواني، فيتو