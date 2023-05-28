إرشادات الحفاظ على وقود السيارات وخطوات الصيانات الدورية

يبحث الكثير من الشباب من وقت لآخر عن أحدث التقنيات الحديثة في الحفاظ على السيارة الجديدة وطرق ترشيد استهلاك السيارات للوقود بعد ارتفاع مشتقات البترول بشكل مستمر في الأسواق العالمية والمحلية بشكل خاص.

إرشادات الحفاظ على وقود السيارات

ونرصد في التقرير التالي العديد من الاشادات التي يجب علي سائقى السيارات اتباع التالية لتجنب زيادة استهلاك الوقود فى السيارات ومنها:

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تجنب الرحلات القصيرة.



النقل للتعشيقة التالية في الوقت المناسب.



القيادة بثبات وتجنب مناورات التسارع.



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التخلي عن التجهيزات غير الضرورية.



التحقق من ضغط هواء الإطارات.



تأكد من سلامة السيارة وتجنب سخونة.

المحرك، لأن الإهمال يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 10%.



• حافظ على تغيير الزيت بانتظام، فالزيت شديد الرخوة يستهلك 3% وقودًا أكثر.



• الإطارات غير الممتلئة تستهلك 70% وقودًا أكثر، وعدم ضبط زوايا الإطارات يستهلك 10% وقودًا أكثر.



• تجنب السير على الطرق الرملية والطمى؛ لأن استهلاك البنزين يرتفع كلما زادت المقاومة.



• تجنب فترة التسخين الطويلة.



• الطريق السريع أفضل لخفض استهلاك البنزين، لتجنب الإشارات والاختناقات المرورية، ولكن السرعة الزائدة تستهلك كميات أكبر من الوقود.



• تجنب الإسراع المفاجئ، فكلما تم الضغط بقوة على دواسة البنزين للإسراع تم ضخ قدر أكبر من البنزين، ارفع السرعة ببطء ونعومة، وتجنب أيضا التوقف المفاجئ.

• تشغيل جهاز التكييف يؤدي إلى استهلاك إضافي للوقود بنسبة 20% في المدينة، إلا أنه قد يقلل من استهلاك الوقود على الطرق السريعة.



• قم بتموين السيارة بالوقود عندما يكون الوقود بين النصف والثلث، للحفاظ على انتظام كمية الوقود المتدفقة للمحرك.