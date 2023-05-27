الأحد 28 مايو 2023
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سيارات

كيا تنافس سيارات فورد وتويوتا خلال عام 2025 (تفاصيل)

سيارات
سيارات

تختبر شركة  كيا، المتخصصة في صناعة السيارات، العديد من الأنظمة التي تتوفر بسيارتها الجديدة  التي تنافس من خلالها سيارات تويوتا هايلوكس وفورد رينجر.

يعد استهداف كيا لمنافسة أمثال هايلوكس صعبا للغاية، حيث تعتبر هذه الشاحنات الأفضل مبيعًا في البلاد على مدار السنوات الست الماضية على التوالي، ولكن يبدو أن كيا تبذل الكثير، حيث كان المشروع قيد التنفيذ منذ عام 2020.

وأكدت شركة كيا علي تطوير الرمز الداخلي “TK” ستطابق قدرة السحب للشاحنات الأكثر مبيعًا، ولكن ما زالت المحركات التي سيتم تقديمها غير معروفة. قد يكون هناك أيضًا متغير كهربائي قيد العمل، وربما يبني على نفس هيكل شاحنة الخدمة الشاقة الجديدة.

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تتميز بتصميم متين يعتمد على الهيكل على نفس بنية موهافي الرياضية متعددة الاستخدامات.

يختلف سوق الشاحنات اختلافًا كبيرًا عن السيارات الأخرى، ويميل المشترون إلى أن يكونوا مخلصين للعلامة التجارية. وتعتبر سانتا كروز من هيونداي الشقيقة خير شاهد، حيث تم تقديمها بمظهر أنيق وأفكار تصميم ذكية، ومع ذلك لم تتخط مبيعاتها في أمريكا ما وصلت إليه فورد مافريك، والتي وصلت بعد ذلك بكثير.

إن إقناع الأستراليين بالتخلي عن سياراتهم الموثوقة من سيارات فورد وتويوتا لتجربة سيارة كيا جديدة سيكون تحديًا كبيرًا.

ويُعتقد أنه سيكون من الأصعب تحقيق نجاح لسيارة بيك آب لـ كيا في الولايات المتحدة، على الأقل في البداية، ولكنها ليست بالمهمة المستحيلة بالنسبة للعلامة التجارية.

لقد غيرت كيا صورتها في السنوات الأخيرة، ويُنظر إليها الآن على أنها ملاذ ميسور التكلفة نسبيًا للسيارات الموثوقة والممتازة بشكل عام. إذا تمكنت كيا من صنع سيارة رائعة وأثبتت قدرتها على التعامل مع المناطق النائية الأسترالية، فقد يبدأ الأمريكيون في المطالبة بها بنفس الطريقة مع هايلوكس وغيرها من الفاكهة المحظورة الهائلة.

 

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