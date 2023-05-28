هاننتج X5 الصينية، لهذه الأسباب اختفت من السوق المصري في 2023

تعد سيارات هاننتج X5 الصينية، واحدة من أهم السيارات التى توجد داخل السوق المحلى، خلال الفترات الماضية.

ويرجع ذلك الأمر لتصميم السيارة وأسعارها التى تتلاءم مع المستهلك المصري، وتوفير قطع غيارها، لكن عام 2023 شهد اختفاء تلك السيارة من السوق المحلي، وذلك بسبب وقف الاستيراد، والأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت على السوق المحلى والعالمى بشكل عام.



أسعار سيارات هاننتج X5 الصينية

وأوضح الوكيل المحلى أن أسعار سيارات هاننتج X5 الصينية، فى 2019 كانت تصل إلى 350 ألف جنيه حتى 370 ألف جنيه.

ووفرت الشركة X5 بسعر 370 ألف جنيه في نسخة بثلاثة صفوف، وتتميز بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصان وعزم دوران 215 نيوتن متر مع فتيس أوتوماتيك 6 سرعات CVT، وتعمل السيارة بالجر الأمامي، وتستهلك من الوقود 7.4 لتر لكل 100 كم مع نظام ستارت ستوب.

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مصابيح إضاءة نهارية LED

وكانت السيارات الصينية تتميزبمصابيح إضاءة نهارية LED في الأمام والخلف، بينما المصابيح الأمامية مزودة بتقنية التحكم بالمصابيح الأمامية أوتوماتيكيًا، بجانب مصابيح شبورة بالأمام والخلف، ومرايا جانبية بمصابيح إشارة، مع عجلات رياضية، وعوارض تحميل بالسقف.

قدمت X5 بنظام ABS، وEBD، ومساعد صعود المرتفعات Hill Start Assist، وإيرباج للسائق والراكب الأمامي، وأخرى جانبية.



قفل أمان للأطفال وسنتر لوك وإنذار سرقة

كما تأتي بقفل أمان للأطفال وسنتر لوك وإنذار سرقة وإيموبليزر وحساسات امامية وكاميرا في الخلف. كما يمكنها رصد الضغط في الاطارات.

جاءت السيارة بـ 7 مقاعد على 3 صفوف، بجانب سقف بانورامى وعجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، مع زر لبدء التشغيل والإيقاف، ومثبت للسرعة، وتكييف أوتوماتيك. كما جاءت بشاشة واتصال بالهاتف وفتحة USB وMPw و6 سماعات.