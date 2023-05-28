الأحد 28 مايو 2023
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سيارات

أسعار ومواصفات سيارات ميكروباصات فوتون C2

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية فوتون، عن طرح ميكروباصات فوتون C2 موديل 2024 داخل السوق المصري خلال الايام الجارية لعام 2023.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية فوتون  أسعار ميكروباصات فوتون C2- ذات النسخة المجمعة محليًّا- موديل 2024 ليصل إلى نحو 649 ألف جنيه داخل السوق المحلي.
حصل  ميكروباص فوتون C2 علي محرك سعته 2.2 لتر ينتج قوة 102 “حصان” مع عزم أقصى للدوان 193 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 5  السرعات.

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تسعى شركة فوتون الصينية للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات في مصر في الفترة المقبلة حيث ينتظر وصول وفد من شركة فوتون الصينية إلى مصر في الفترة المقبلة وربما في مارس 2021 من أجل التفاوض بخصوص إمكانية دخول الشركة في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في مصر وبالتحديد مركبات الغاز الطبيعي.


فوتون تركز على تصنيع الميكروباصات في مبادرة الإحلال
 

وستركز فوتون الصينية على الميكروباصات في مشروع الإحلال من خلال موديلين ستقدمهما الشركة للمشاركة في مشروع التصنيع المحلي في مصر بالتعاون مع الشركات الموزعة لها في مصر التي تشمل مودرن موتورز بالإضافة إلى شركة الغلبان.

كما سيقوم الوفد بعمل زيارة لمصانع الوكلاء وشركات أخري للتعرف على إمكانية تصنيع مركبات الشركة في مصر.

دعم من فوتون للموزعين في مصر لتوزيع سياراتها


وستوفر الشركة الصينية دعم للموزعين في مصر لتسهيل عمليات احلال الميكروباصات القديمة بسياراتهم في مصر في الفترة المقبلة حيث سيتم العمل على تقديم مركبات بأسعار مخفضة في مصر من أجل الحصول على حصة سوقية مناسبة لاسم فوتون في مصر.

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