الأربعاء 24 مايو 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران تعلن موعد وقف سفر حاملي تأشيرات الزيارة على رحلات الحج

مصر للطيران،فيتو
مصر للطيران،فيتو

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران وقف قبول المسافرين على الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة اعتبارا  من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، وذلك وفقا لتعليمات سلطة الطيران المدني السعودي.


واصدرت الشركة تعليمات الي جميع شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أى راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة، ذلك يأتي وفقًا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى السعودي بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2023/1444.

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شركة مصر للطيران

وناشدت مصر للطيران عملاءها التواجد قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيكون التواجد قبل الرحلة بثلاث ساعات.

وأضافت مصر للطيران أنه لن يقبل أي راكب في حال عدم تواجده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.

رحلات الحج

أشارت الشركة إلى أنه تم تحديد موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبني الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن  من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.

الخطوط الجوية السعودية


وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية، أعلنت عن مواعيد بدء تشغيل رحلات موسم الحج من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين لسفر الفائزين بقرعة الحج الب السعودية لعمل المناسك.

وقال الشركة في خطابها الموجة إلى شركات السياحة، أن الشركة ستبدأ في تفويج رحلات الحج خلال الفترة من 21 مائة الجاري وحتي الـ 22 من يونيو القادم، علي أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا الـ 2 من يوليو وتكون آخر موعد لسفر الحجاج في الـ2 من أغسطس القادم.

سفر حجاج بيت الله الحرام


وحددت الشركة مواعيد وصول الرحلات خلال فترتي السفر والعودة للحجاج المصريين للوصول إلي مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين ب 4 ساعات في حالات السفر و6 ساعات قبل العودة  لإنهاء الإجراءات.

وشددت الشركة علي أهمية حصول جميع المسافرين إلى الحج للتطعيمات المطلوبة والتأكد من وجود كافة الشهادات الصحية المطلوبة.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن أسعار تذاكر لتذاكر طيران موسم الحج والذي ستبدأ أولى رحلاته اعتبارا من الـ 21 من مايو الجاري.
 

باستثناء أمريكا، بيان عاجل من مصر للطيران بشأن مواعيد إقلاع الرحلات الدولية

قرعة الحج، مصر للطيران تعلن موعد بدء تفويج رحلات الحج

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