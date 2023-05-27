شعبة المستوردين توضح أسباب ارتفاع أسعار السمسم في الأسواق

ارتفعت أسعار السمسم في الأسواق المصرية ليصل أقل سعر لطن السمسم الأبيض لنحو 80 ألف جنيه، الذي معه ارتفعت أسعار جميع الصناعات التي يدخل السمسم فيها كمكون رئيسي، يوجد في مصر أنواع السمسم البلدي، إضافة إلى المستورد من دولة السودان الذي ارتفع بسبب الأحداث الجارية هناك، مع صعوبة لنقل البضائع بين مصر والسودان.

أسباب ارتفاع أسعار السمسم في مصر

وأكد سيد النواوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار السمسم في الأسواق المحلية بنسبة كبيرة من 30 إلى 50%، معللًا السبب إلى قلة المعروض في الأسواق من محصول السمسم.

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أثر تراجع الصادرات السودانية من السمسم لمصر

وأشار عضو شعبة المستوردين لـ «فيتو» إلى أن مصر كانت تعتمد على إستيراد السمسم السوداني، لتغطية احتياجات السوق، إذ يدخل السمسم في صناعات غذائية عدة، مثل الحلاوة الطحينية والطحينة وفي صناعة المخبوزات، ويعد أحد أهم المكونات الإضافية لبعض الأطباق، فضلًا عن فوائده الصحية، ومع زيادة الإقبال عليه وتزايد الطلب ارتفعت أسعاره بعد الأحداث السودانية، إذ قلت الصادرات السودانية إلى مصر، مع صعوبة نقل البضائع عبر الحدود المصرية السودانية.

ارتفاع أسعار السمسم في دولة السودان 2023

ويشار إلى أنه في السودان وعقب إندلاع الأحداث الجارية، ارتفعت أسعار السمسم في السودان وفقًا لتقرير نقطة التجارة السودانية، إذ ارتفعت أسعار السمسم السوداني الأبيض من 1720 دولارا إلى 1930 دولارا، أسعار السمسم الهندي الأبيض من 1914.2 دولارا إلى 1950 دولارا، وأسعار السمسم الأثيوبي من 1730 دولارا للطن إلى 1950 دولارا، وسجل سعر السمسم المخلوط التنزاني نحو 1505 دولارات والنيجيري 1700 دولار.

واردات مصر من السمسم

ووفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة واردات مصر من السمسم بنسبة 70.3%، لتسجل نحو 9.5 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، وذلك مقارنة بـ 5.6 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022.

يشار إلى أن واردات مصر من السمسم تراجعت خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022، لتبلغ نحو 52.7 مليون دولار، مقابل نحو 64.8 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2021، أي بارتفاع يصل إلى 12.16 مليون دولار.

زراعة السمسم في مصر

يشار إلى أن محصول السمسم من المحاصيل الصيفية وهو من أقدم المحاصيل الزيتية في العالم، وبذوره غنية بالمواد الدهنية، إذ يحتوي على نسبة زيت تتراوح ما بين 50 لـ 65% حسب صنف السمسم.

وأعلنت وزارة الزراعة أن إنتاجية فدان السمسم تتراوح من 6 لـ 8 أردب، والأردب يزن نحو 120 كيلو وأسعاره هذا العم أي 2023 تبدأ من 3500 لـ 4000 للأردب، وأنه يتم التعاقد لبيع محصول السمسم مع التجار أومصانع الحلاوة.

مواعيد زراعة السمسم في مصر

يزرع نبات السمسم في الفترة من منتصف شهر إبريل وحتى نهاية شهر مايو، ويحصد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ويزرع السمسم في الأراضي الصفراء الخفيفة والثقيلة والطميية والطينية جيدة الصرف، ويمكن زراعته في الأراضي الرملية، لكنه يحتاج إلى إضافة من 15 لـ 20 متر مكعب من سماد بلدي قديم مع توافر مياه الري بالمنطقة، لكن لايصلح زراعة السمسم في الأراضي الملحية أوالقلوية أوسيئة الصرف.