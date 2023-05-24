عضو شعبة المستوردين: نحتاج 5 سنوات للتحول من الاستيراد للتصنيع

أكد متى بشاي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المستوردين في حاجة إلى تدخل عاجل من الرئيس، وأن للمستوردين مطالب كثيرة، إلا أن هناك مطلبين أساسيين يحتاجون إلى تدخل عاجل من الرئيس، الأول يخص توفير الدولار للمستوردين والثاني مهلة للتحول من الاستيراد إلى التصنيع.

محاولات المستوردوين إثناء الدولة عن قرار منع قبول الدولار مجهول المصدر

وقال «بشاي» في تصريح لـ «فيتو»: بذلنا جهود كبيرة لإثناء الدولة عن قرارها الخاص بمنع قبول الدولار والعملات الأجنبية مجهولة المصدر في الاستيراد، مردفا: لو كانت الدولة استمعت إلى كلام المستوردين، ووافقت على إلغاء هذا القرار، لما حدثت أزمة تكدس البضائع في الموانئ بسبب عدم توفير الدولار التي أحدثت عدم اتزان في بعض القطاعات مع نقص المعروض منها في الأسواق، وكنا تفادينا الطفرة المرتفعة في الأسعار حاليًا.

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مطالب بالسماح للمستوردين بتوفير الدولار لحل الأزمة

واستكمل «بشاي»: نحن لا نشجع السوق السوداء، ولكن طالما أن الدولة لديها مشكلات في تدبير الدولار من البنوك، لماذا لا تسمح للمستوردين بتدبير الدولار بطرقهم الخاصة، وعلى رأسها شركات الصرافة، مضيفا: الأهم الآن حل مشكلة تدبير العملة ومن مصلحة مصر جمع الدولارمن الأسواق لحل الأزمة.

المستوردون ينتظرون تدخل السيسي لحل الأزمة الراهنة

وأشار «بشاي» إلى أن المستوردين ينتظرون تدخل الرئيس السيسي لحل هذه الأزمة، مضيفا: «خلونا ندخل بضاعتنا اللي في الميناء وعند الموردين» مستنكرا عدم موافقة الحكومة على السماح للمستوردين بتدبير الدولار لفتح الاعتمادات المستندية وإدخال الوارادات.

المطالبة بمهلة 5 سنوات للتحول من الإستيراد إلى التصنيع

وعن المطلب الثاني للمستوردين، قال «بشاي» نحن مع الدولة في استراتيجيتها لتعزيز الصناعة الوطنية والاتجاه للتصنيع، لكن نطالب الدولة بإعطاء المستوردين مهلة من 3 إلى 5 سنوات لتعلم التصنيع، موضحا أنهم لايتقنون التصنيع لكنهم يفقهون فنون الإستيراد، لاسيما أن البلاد تستورد 70% من احتياجاتها، لافتا إلى ضرورة إعطائهم هذه المهلة.

وأوضح «بشاي» أن الأسباب لطلب المهلة كثيرة، منها أن البضائع متوقفة في الجمارك، وهناك صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية، وهناك مستوردين بيوتهم اتخربت، والوضع ضبابي بالنسبة للقطاع، مضيفا: مهلة 5 سنوات تعد دورة تدريبة للمستوردين الذين لديهم الإمكانيات المادية لنقل تجارتهم ومحلاتهم وعمالهم ومخازنهم من مستوردين إلى مصنعين.

وتابع: المستوردين يعرفون احتياجات السوق من الصناعة، فنحن مستوردون نعرف كيفية الاستيراد والتخزين وشراء المستلزمات، ولكن نحتاج إلى الوقت لنتعلم أدق تفاصيل الصناعة.

قرار السيسي يالسماح للأجانب استيراد مستلزمات الإنتاج جيد

وعلق «بشاي» على القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، الذي نص على السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات؛ مؤكدا أنه قرار جيد ويفتح الباب للمصانع التي لها شريك أجنبي بإستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وعليه تدور عجلة الإنتاج.

الدخول إلى مرحلة إستيراد المنتجات تامة الصنع

وأضاف «بشاي»: «نقول للسيسي نظرة للمستوردين والدور علينا، تحملنا الكثير خلال السنوات الماضية، ونريد أن ندخل مرحلة استيراد المنتجات تامة الصنع لإلتقاط الأنفاس».

وأشار إلى أن المستوردين أضطروا إلى تصدير البضائع التي تكدست في الموانئ لشهور، بإعادتها مرة أخرى لدول المنشأ وفقًأ لقرار وزير الصناعة، ما أثر على الحياة الاقتصادية عامة في مصر، وعلى المستورين خاصة مطالبًا الرئيس السيسي بضرورة الاجتماع مع المستوردين الحقيقين الذين لا يقلون وطنية عن أي فرد في المجتمع، قائلًا: نريد الانتقال إلى مرحلة جديدة للعمل ونسير وفق سياسات الدولة، على اعتبار أن الصناع والمستوردين أبناء الدولة، ولا غنى عنهما في ظل الظروف الراهنة.