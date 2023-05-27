رئيس الغرفة التجارية عضوًا بأمانة الدقهلية للتحالف الوطنى

اعتمد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تشكيل أمانة الدقهلية فى أول اجتماعاته بالقاهرة اليوم.

وتقرر في الاجتماع اختيار المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وأمين عام حزب حماة الوطن بالمحافظة ليكون عضوا بأمانة التحالف بالدقهلية.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تم تدشينه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عام المجتمع المدني، ليأتي كأول استجابة من المجتمع المدني بإجراء حوار مجتمعي موسع، لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة.

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وأثنى المهندس أحمد رعب على دور التحالف خلال الفترة الماضية باعتباره ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، مشيدا بالدور الوطنى الرائد والمبادرات الوطنية التى قام بها التحالف وكان أبرزها مبادرة كتف فى كتف قبل بداية شهر رمضان الماضى .

ومن المبادرات أيضا: مبادرة مراكب الرزق وتم من خلالها توفير ٣٠ مركب صيد حديثا، ومبادرة إعادة إعمار المنازل ومبادرة فرح قلبى ومن خلالها تم توزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا، ومبادرة المولد النبوى الشريف، ومن خلالها صرفت 600 جنيه إضافية على الرواتب الشهرية لـ 110 آلاف أسرة، وتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة، ومبادرة "ازرع" لتنمية ودعم صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، وقوفل ستر وعافية، ومبادرة إبدأ لدعم مشروعات الشباب وتطوير الصناعة المصرية.

وقال المهندس أحمد رعب إن اختياره ضمن أمانة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة الدقهلية، يضع على عاتقه مسئولية كبيرة وهدف سامى يمثل فى تعظيم دور التحالف خلال الفترة المقبلة واستمرار المبادرات والقوافل الخيرية والوصول إلى كل شبر فى محافظة الدقهلية، وتنفيذ خطة الدولة بالتعاون مع كافة المؤسسات لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.