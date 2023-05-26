أبرز المعلومات عن المرحلة الرابعة من مشروع الجبانات بطريق الفيوم

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع الجبانات بطريق الفيوم وتسليم المدافن لمن وقع عليهم الاختيار في القرعة التي أجرتها المحافظة العام الماضي.

والتي تهدف الي توفير مدفن لكل أسرة من الأحياء والمدن والقرى التي لا يوجد بها مدافن مقابل حق انتفاع مخفض، وبأسعار مميزة ومنخفضة مقارنة بالأماكن الأخرى، وذلك فى مناطق بعيدة عن المناطق السكنية والمياه الجوفية.

وفي هذا الإطار شدد محافظ الجيزة على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ببعض القطاعات فى المواعيد المحددة.

ووجه محافظ الجيزة برصف الطرق المؤدية إلى المراحل القديمة بالطبقات الأسفلتية بالنسبة إلى الطرق الرئيسية والفرعية ببلاط الإنترلوك بالإضافة إلى مراعاة مناسيب الطرق وتركيب بالوعات صرف أمطار ورفع كفاءة المداخل المؤدية إلى الجبانات..

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وفي السطور التالية نسرد أبرز المعلومات المرحلة الرابعة من مشروع "الجبانات"

تضم المرحلة الرابعة من المشروع أربع قطاعات.

- يشمل المشروع 4602 مدفن بالإضافة إلى مسجد مقام على مساحة 700م.

- بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 212 مليون جنيه.

- تبلغ مساحة المدفن الواحد 20 مترا.

- بلغت قيمة المدفن العادى 65 ألف جنيه.

- بلغت قيمة المدفن المتميز 85 ألف جنيه.

-الانتهاء من رصف الطرق الرئيسية للقطاعات الأربع بالطبقات الأسفلتية وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع الجانبية.

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شروط شغل مهنة تربي بالجيزة

وكانت محافظة الجيزة، قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة شغل مهنة تربي ومساعد تربي وفقًا لقانون الجبانات رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ولائحته التنفيذية. خلال العام الماضي2022

شروط شغل المهنة:

مهنة التربي

وتضمنت شروط المهن المطلوبة:

١- أن يكون مصري الجنسية.

٢- أن يكون مقيما إقامة دائمة بمحافظة الجيزة.

٣- أن يجيد القراءة والكتابة.

٤- أن يكون بالغًا سن الرشد.

٥- أن يكون ملمًّا بالأحكام الدينية.

٦- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

٧- أن يتم إثبات لياقته الصحية لشغل المهنة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

الأوراق المطلوبة

يقدم طلب لشغل مهنة تربي ومساعد تربي مرفق به الأوراق التالية:

١- صورة بطاقة المتقدم سارية.

٢- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

٣- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز الجبانات بمحافظة الجيزة.

- وفي حالة اجتياز الاختبار تقدم طابعة تأمينات بعدم شغل وظيفة أخرى.

موعد التقديم

على أن يبدأ استلام الطلب والأوراق المرفقة به بمقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات الكائن مقره سوق الجملة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بطريق الواحات ٦ أكتوبر وذلك لمدة 15 يومًا تبدأ من منتصف يونيو الجاري وحتى نهاية الشهر، وسيتم إعلان أسماء الناجحين على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، ولن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد الموعد المحدد في هذا الشأن.

محافظة الجيزة

وعلى جانب آخر كانت قد أعلنت مدينة الجيزة عن إجراء المزايدة المحدودة جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢ لتأجير بدرومات بلوكات أرض عزيز عزت التابعة لحي شمال الجيزة (كمخازن).

ويأتي ذلك بالشروط الآتية:

سداد تأمين مؤقت بمبلغ ۲۰۰ جنيه وبمساحة (٤٠٠) م ومساحة (٣٠٠) م

- زيادة جميع التأمينات المؤقتة إلى 10% بنفس الجلسة فور الرسو کتأمین نهائي.

- ثمن كراسة الشروط ۲۹۹ جنيهًا.

يأتي ذلك بقاعة المجلس الشعبي المحلي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالدور الثامن بمبنى مجمع المصالح الـحـكـومـيـة.

وتـطـلـب كراسة الشروط من إدارة العقود والمشـتريـات مـقـابـل سداد قيـمـتـهـا، ويعتبر قانون تنظيم التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ جزء لا يتجزأ من هذا الإعلان.

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