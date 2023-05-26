الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي بمدارس الجيزة

طلاب الجيزة يؤدون
طلاب الجيزة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي  غدا السبت 27 مايو.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول إعلان نتائج النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصًا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم.

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نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة 
وأشارت المديرية التعليمية بالجيزة، إلى أنه في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور يتم إعلان النتائج طبقا للجدول المعلن، على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات  لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.


نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023
 وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع  المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.


موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني2023
 وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.
 

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أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة احمد راشد محافظ الجيزة الابتدائية والإعدادية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني متحانات الفصل الدراسي الثاني مادة الرياضيات محافظة الجيزة

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