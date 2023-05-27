ترتيب الدوري الألماني قبل جولة حسم لقب البوندسليجا

ترتيب الدوري الألماني، يتصدر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ 68 نقطة صاحب المركز الثاني والوصافة قبل جولة الحسم اليوم.

ويخوض اليوم بايرن ميونخ مباراة مع مضيفه كولن وليس أمامه سوى الفوز مع تعثر دورتموند بالتعادل أو الخسارة.

فخسارة دورتموند أو تعادله مع ماينز مع فوز بايرن ميونيخ، يعني تتويج فريق المدرب الألماني توماس توخيل باللقب.

وتنص لائحة الدوري الألماني، أنه في حال تساوى فريقان في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يميل حاليًا إلى بايرن ميونخ (53 هدفًا)، فيما يصل الفارق عند دورتموند إلى (39 هدفًا).

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وحال تعادل دورتموند مع فوز بايرن ميونخ، سيرتفع رصيد الفريقين إلى 71 نقطة، ويمتلك البافاري أفضلية أخرى في المواجهات المباشرة، بعد التعادل 2-2 في الدور الأول، والانتصار 4-2 في الدور الثاني.

ترتيب الدوري الألماني

1- بوروسيا دورتموند: 70 نقطة

2- بايرن ميونيخ: 68 نقطة

3- لايبزيج: 63 نقطة

4- يونيون برلين: 59 نقطة

5- فرايبورج: 59 نقطة

6- باير ليفركوزن: 50 نقطة

7- فولفسبورج: 49 نقطة

8- آينتراخت فرانكفورت:47 نقطة

9- ماينز : 45 نقطة

10- كولن: 42 نقطة

11- بوروسيا مونشنجلادباخ: 40 نقطة

12- فيردر بريمن: 36 نقطة

13- هوفنهايم: 35 نقطة

14- أوجسبورج: 34 نقطة

15- شتوتجارت: 32 نقطة

16- بوخوم: 32 نقطة

17- شالكه: 31 نقطة

18- هيرتا برلين: 26 نقطة

جدول ترتيب الدوري الألماني

جولة الحسم في الدوري الألماني

وبالإضافة إلى الصراع على لقب الدوري الألماني تشهد البوندسليجا منافسة على المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بين يونيون برلين وفرايبورج حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط مع فارق أهداف يصب في مصلحة يونيون.

ويستقبل يونيون فيردير بريمن بينما يحل فرايبورج ضيفا على آينتراخت فرانكفورت يمتلك فرصة ضعيفة للتأهل لدوري المؤتمر.

مواعيد مباريات الدورى الألماني



بوروسيا دورتموند ضد ماينز – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج ضد شالكه – الساعة 4:30 عصرا

يونيون برلين ضد فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

كولن ضد بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج ضد هيرتا برلين – الساعة 4:30 عصرا

بوخوم ضد باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت ضد هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا

محمد زيدان وكلوب في آخر تتويج لدوتموند بالدوري الألماني



وتوج بوروسيا دورتموند آخر مرة بلقب الدوري الألماني في موسم 2011 - 2012، عندما كان يورجن كلوب مديرا فنيا للفريق وقتها قبل انتقاله بعد ذلك لتدريب ليفربول الإنجليزي الذي يستمر معه حتى الآن.

كما كان النجم الدولي المصري محمد زيدان، أحد نجوم دورتموند الذين أحرزوا لقب الدوري الألماني في عام 2012، حيث شارك محمد زيدان مع بوروسيا دورتموند في 73 مباراة، استطاع خلالها التسجيل في 15 هدفا وصناعة 10 أهداف، ولعب مجموع دقائق بلغ 3353 دقيقة.