رعاية الشباب تصنع فرحة بين طلاب جامعة مطروح بالكوميكات الجميلة والشوكولاتة (صور)

قامت رعاية الشباب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح بمفاجأة طلاب الكلية في بداية الامتحانات بتوزيع الشوكولاتة والكوميكات الجميلة للتخفيف عليهم من توتر الامتحانات.

وصنعت رعاية الشباب كوميكات جميلة وقدمت الشوكولاتة لإتمام فرحة طلاب جامعة مطروح والتخفيف عنهم في أول أيام الامتحانات بكليات جامعة مطروح وتوزيع الشوكولاته والكوميكات المبهجة على مقاعد الطلاب قبل بدء الامتحان.

-إعلانات-



وتداول الطلاب صورهم في حالة من الفرحة والبهجة بينهم باستقبال الامتحانات بالكوميكات والشوكلت، حيث تناول مضمون بعض الكوميكات " خلاص فاضل تكة FINALEXAM2023،

عاوز تتخرج وانت لسه في سنة اولي FINALEXAM2023..." وغيرها من الكوميكات الكوميدية الجميلة.