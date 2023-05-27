حبس 22 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة نارية في المحافظات

قررت النيابة العامة، حبس 22 شخصا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم في عدة محافظات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن واصلت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (3 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 5,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول ).

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مديرية أمن مطروح

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبالغ مالية - 2 هاتف محمول).



مديرية أمن السويس

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).



مديرية أمن المنوفية

ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ).



مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).



مديرية أمن القليوبية

ضبط (4 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة – 3 قطع سلاح أبيض ).



مديرية أمن البحيرة

ضبط (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم ( كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).



مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "التامول"- مبلغ مالية – 2 هاتف محمول).



مديرية أمن المنيا

ضبط (شخص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى - هاتف محمول).



مديرية أمن قنا

ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الهيدرو – الأفيون" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).



ميناء القاهرة الجوي

ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بإنهاء إجراءات إستلام طرد قادم للبلاد على متن إحدى الرحلات الجوية، وبداخله (كمية من مخدر الشابو).



منطقة السحر والجمال

ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

