حبس 22 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة نارية في المحافظات
قررت النيابة العامة، حبس 22 شخصا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم في عدة محافظات.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن واصلت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (3 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 5,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول ).
مديرية أمن مطروح
ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبالغ مالية - 2 هاتف محمول).
مديرية أمن السويس
ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).
مديرية أمن المنوفية
ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ).
مديرية أمن الغربية
ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).
مديرية أمن القليوبية
ضبط (4 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة – 3 قطع سلاح أبيض ).
مديرية أمن البحيرة
ضبط (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم ( كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).
مديرية أمن كفر الشيخ
ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "التامول"- مبلغ مالية – 2 هاتف محمول).
مديرية أمن المنيا
ضبط (شخص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى - هاتف محمول).
مديرية أمن قنا
ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الهيدرو – الأفيون" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
ميناء القاهرة الجوي
ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بإنهاء إجراءات إستلام طرد قادم للبلاد على متن إحدى الرحلات الجوية، وبداخله (كمية من مخدر الشابو).
منطقة السحر والجمال
ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.