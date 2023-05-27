الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

حبس 22 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة نارية في المحافظات

مخدرات، فيتو
مخدرات، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس 22 شخصا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم  في عدة محافظات.

 

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن واصلت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

 

 

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسكندرية من  ضبط (3 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 5,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول ).

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مديرية أمن مطروح  
 ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبالغ مالية - 2 هاتف محمول).

مديرية أمن السويس
 ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).


مديرية أمن المنوفية
 ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ).

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مديرية أمن الغربية
 ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).


مديرية أمن القليوبية
ضبط (4 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة – 3 قطع سلاح أبيض ).


مديرية أمن البحيرة
 ضبط (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم ( كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).


مديرية أمن كفر الشيخ
 ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "التامول"- مبلغ مالية – 2 هاتف محمول).


مديرية أمن المنيا
 ضبط (شخص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى - هاتف محمول).


مديرية أمن قنا
 ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الهيدرو – الأفيون" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).


ميناء القاهرة الجوي
 ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بإنهاء إجراءات إستلام طرد قادم للبلاد على متن إحدى الرحلات الجوية، وبداخله (كمية من مخدر الشابو).


منطقة السحر والجمال
ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة اسلحة نارية العاشر من رمضان السحر والجمال قسم شرطة ثان العاشر من رمضان مديرية أمن الإسكندرية مديرية أمن مطروح مخدر الحشيش

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